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В Подмосковье загорелась кровля нежилого здания
В Подмосковье загорелась кровля нежилого здания - РИА Новости, 11.01.2025
В Подмосковье загорелась кровля нежилого здания
Кровля нежилого здания горит на площади 1000 квадратных метров в подмосковной Яхроме, сообщило ГУ МЧС по региону на официальном сайте. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T18:14:00+03:00
2025-01-11T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кровля нежилого здания горит на площади 1000 квадратных метров в подмосковной Яхроме, сообщило ГУ МЧС по региону на официальном сайте."В 17.04 мск в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в Дмитровском городском округе, город Яхрома, улица Вокзальная, дом 42. Здание трехэтажное, площадь 50х25, железобетонное. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено что горит кровля, площадь 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают 44 человека и 11 единиц техники.
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происшествия, московская область (подмосковье), яхрома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Яхрома, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Подмосковье загорелась кровля нежилого здания
МЧС: в подмосковной Яхроме загорелась кровля нежилого здания