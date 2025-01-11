Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье загорелась кровля нежилого здания - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 11.01.2025 (обновлено: 18:17 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/pozhar-1993275690.html
В Подмосковье загорелась кровля нежилого здания
В Подмосковье загорелась кровля нежилого здания - РИА Новости, 11.01.2025
В Подмосковье загорелась кровля нежилого здания
Кровля нежилого здания горит на площади 1000 квадратных метров в подмосковной Яхроме, сообщило ГУ МЧС по региону на официальном сайте. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T18:14:00+03:00
2025-01-11T18:17:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
яхрома
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993275913_0:161:458:419_1920x0_80_0_0_77a5b551e8b6c12d7e634710c3b85334.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кровля нежилого здания горит на площади 1000 квадратных метров в подмосковной Яхроме, сообщило ГУ МЧС по региону на официальном сайте."В 17.04 мск в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в Дмитровском городском округе, город Яхрома, улица Вокзальная, дом 42. Здание трехэтажное, площадь 50х25, железобетонное. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено что горит кровля, площадь 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают 44 человека и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20250111/pozhar-1993231426.html
московская область (подмосковье)
яхрома
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993275913_0:118:458:462_1920x0_80_0_0_7616fbfad8ffb810a426e46fedb0e9c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), яхрома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Яхрома, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Подмосковье загорелась кровля нежилого здания

МЧС: в подмосковной Яхроме загорелась кровля нежилого здания

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиМесто возгорания кровли в нежилом здании в подмосковной Яхроме
Место возгорания кровли в нежилом здании в подмосковной Яхроме - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Место возгорания кровли в нежилом здании в подмосковной Яхроме
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кровля нежилого здания горит на площади 1000 квадратных метров в подмосковной Яхроме, сообщило ГУ МЧС по региону на официальном сайте.
"В 17.04 мск в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в Дмитровском городском округе, город Яхрома, улица Вокзальная, дом 42. Здание трехэтажное, площадь 50х25, железобетонное. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено что горит кровля, площадь 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 44 человека и 11 единиц техники.
Тушение пожара в поселке Первомайский в Московской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Подмосковье потушили пожар на складе
Вчера, 08:49
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЯхромаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала