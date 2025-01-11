https://ria.ru/20250111/povrezhdeniya-1993229937.html
В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 11.01.2025
В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что после взрывов в подконтрольной РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T08:10:00+03:00
2025-01-11T08:10:00+03:00
2025-01-11T08:11:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. По его данным, в ночь на субботу в ряде населенных пунктов региона прогремели взрывы. "Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры", - написал Федоров, при этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров: после взрывов повреждены объекты инфраструктуры