https://ria.ru/20250111/podgotovka-1993053608.html
Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина - РИА Новости, 11.01.2025
Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
История Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина неразрывно связана с рождением и развитием отечественной пилотируемой космонавтики. В конце 1950-х... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T00:52:00+03:00
2025-01-11T00:52:00+03:00
2025-01-11T00:53:00+03:00
справки
москва
юрий гагарин (космонавт)
центр подготовки космонавтов
герман титов
сергей королев
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россия
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История Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина неразрывно связана с рождением и развитием отечественной пилотируемой космонавтики. В конце 1950-х годов в Советском Союзе были созданы все необходимые научно-технические предпосылки для полета человека в космос. В январе и мае 1959 года вышли Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О подготовке человека к космическим полетам". Сергей Королев предложил использовать для полетов в космос летчиков-истребителей. Он аргументировал это тем, что специалисты такого уровня уже имеют опыт полетов в стратосфере. Он считал, что именно летчики истребительной реактивной авиации подготовлены лучше всего к перегрузкам, они летают на одноместных самолетах, что обусловливает их психологическую подготовку. В октябре 1959 года в частях ВВС был начат отбор кандидатов в космонавты. Все стадии медицинских обследований с хорошими результатами прошли 29 человек. Из них впоследствии отобрали и были зачислены слушателями-космонавтами 20 летчиков.Для успешного решения вопроса о полете человека в космос Королев считал необходимым создание Центра для подготовки космонавтов. Вместе с главнокомандующим ВВС главным маршалом авиации Константином Вершининым он ходатайствовал перед правительством о его формировании.11 января 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Константина Вершинина была организована специальная воинская часть 26266, задачей которой была подготовка космонавтов. В последствии эта часть была преобразована в Центр подготовки космонавтов ВВС. В штате Центра были предусмотрены: управление, отдел подготовки космонавтов, учебно-тренировочный отдел, отдел материально-технического обеспечения, взвод охраны и клуб. 24 февраля 1960 года начальником Центра подготовки космонавтов (ЦПК) был назначен полковник медицинской службы Евгений Карпов, видный специалист в области авиационной медицины.В марте 1960 года в Москву на Центральный аэродром имени М.В. Фрунзе прибыла первая группа кандидатов на космический полет, а в 9 часов утра 14 марта 1960 года она приступила к занятиям. Из-за отсутствия подготовленных помещений всех их временно разместили в маленьком двухэтажном домике спортивной базы ЦСКА на территории Центрального аэродрома имени М.В. Фрунзе (который находился рядом с Ленинградским проспектом, недалеко от Института авиационной медицины). Через некоторое время в первых числах июля 1960 года отряд переехал в Звездный городок (тогда – Зеленый), где космонавты продолжили начатую в Москве подготовку в специально построенном и оборудованном всем необходимым Центре подготовки космонавтов (рядом с городом Щелково в 25 км от Москвы).3 августа 1960 года постановлением Совета министров СССР было утверждено "Положение о космонавтах СССР". Этим документом впервые в нашей стране на уровне правительственного решения были введены должности: "космонавт", "инструктор-космонавт" и "старший инструктор-космонавт", а также получила подтверждение уже существовавшая к тому времени должность "слушатель-космонавт". Кроме того, этим документом были впервые определены этапы подготовки космонавтов к космическим полетам и перечень организаций, на которые возлагалось их осуществление, вопросы материального обеспечения и социальной защиты космонавтов и членов их семей.Всего в первый отряд космонавтов вошли девять летчиков ВВС, шесть - ПВО и пять - авиации ВМФ. Из них в космос слетали двенадцать, среди них первый космонавт планеты Юрий Гагарин (совершил полет 12 апреля 1961 года), Герман Титов (второй человек в мире, совершивший орбитальный космический полет), Алексей Леонов (первым вышел в открытый космос 18 марта 1965 года) и др.В 1965 году ЦПК ВВС был переименован в 1-й Центр подготовки космонавтов. 30 апреля 1968 года в знак высочайшего уважения и в целях увековечивания памяти космонавта №1 Центру подготовки космонавтов было присвоено имя Юрия Гагарина. В 1969 году Центру подготовки космонавтов был присвоен статус Научно-исследовательского испытательного института.Постановлением правительства РФ от 15 мая 1995 года на базе 1-го Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и 70-го отдельного испытательно-тренировочного авиационного полка особого назначения имени В.С. Серегина был создан Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (далее – РГНИИЦПК). Центр находился в ведении Министерства обороны Российской Федерации и Российского космического агентства.В октябре 2008 года распоряжением правительства РФ в ведении Федерального космического агентства было создано ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" и с 1 июля 2009 года ликвидирован РГНИИЦПК.В функции ЦПК входит:– организация отбора и подготовки космонавтов (астронавтов), их медицинское освидетельствование, медицинское обеспечение и реабилитация после выполнения космических полетов;– создание, размещение и модернизация наземных технических средств, применяемых для подготовки космонавтов (астронавтов);– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по тематике пилотируемой космонавтики;– обеспечение выполнения специальной летной подготовки космонавтов с использованием авиационной техники Центра;– оказание услуг по направлениям, соответствующим профилю деятельности Центра, при реализации коммерческих проектов.За годы работы Центр подготовки космонавтов создал уникальную систему подготовки экипажей к космическому полету. Центр оснащен комплексными и специализированными тренажерами пилотируемого корабля "Союз" и российского сегмента Международной космической станции (МКС), вестибулометрическим стендом, гидролабораторией, барокамерой, и др.Функционируют самолеты-лаборатории (летающие лаборатории), предназначенные для профессиональной подготовки космонавтов, а также для использования их возможностей при проведении специальных технических, технологических и эргономических испытаний различных устройств, агрегатов и объектов космической техники, медицинских экспериментов, медико-биологических исследований организмов и их жизнедеятельности в условиях невесомости и пониженной весомости.Начиная с подготовки к первым космическим полетам и на протяжении последующего периода, в качестве летающих лабораторий использовались различные типы специально доработанных самолетов: Ту-104 А, ТУ-134 ЛК, ТУ-154 МЛК и Ил-76 МДК.В центре велась подготовка по таким национальным программам, как "Восток", "Восход", "Союз", "Салют", "Алмаз", "Мир", "Буран", а также международным "Союз-Аполлон", "Интеркосмос", "Мир-НАСА", "Мир-Шатлл".В ЦПК трудятся около 1500 специалистов. За весь период деятельности Центром было подготовлено более 520 отечественных космонавтов, из них 134 человека совершили космические полеты.В настоящее время отряд космонавтов насчитывает 28 человек: 24 космонавта и 4 кандидата в космонавты, из них 17 – с опытом полетов (данные на 30 сентября 2024 года).Центр по праву считается международной космической академией. В ЦПК прошли подготовку, а затем выполнили космические полеты на российских космических кораблях и орбитальных станциях более ста иностранных космонавтов и астронавтов из 30 стран.С июня 2021 года по настоящее время начальником ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" является Максим Харламов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, москва, юрий гагарин (космонавт), центр подготовки космонавтов, герман титов, сергей королев, ссср, россия
Справки, Москва, Юрий Гагарин (космонавт), Центр подготовки космонавтов, Герман Титов, Сергей Королев, СССР, Россия
История Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина неразрывно связана
с рождением и развитием отечественной пилотируемой космонавтики. В конце 1950-х годов в Советском Союзе были созданы все необходимые научно-технические предпосылки для полета человека в космос. В январе и мае 1959 года вышли
Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О подготовке человека к космическим полетам".
Сергей Королев предложил
использовать для полетов в космос летчиков-истребителей. Он аргументировал это тем, что специалисты такого уровня уже имеют опыт полетов в стратосфере. Он считал, что именно летчики истребительной реактивной авиации подготовлены лучше всего к перегрузкам, они летают на одноместных самолетах, что обусловливает их психологическую подготовку.
В октябре 1959 года в частях ВВС был начат отбор кандидатов в космонавты. Все стадии медицинских обследований с хорошими результатами прошли 29 человек. Из них впоследствии отобрали и были зачислены слушателями-космонавтами 20 летчиков.
Для успешного решения вопроса о полете человека в космос Королев считал необходимым создание Центра для подготовки космонавтов. Вместе с главнокомандующим ВВС главным маршалом авиации Константином Вершининым он ходатайствовал перед правительством о его формировании.
11 января 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Константина Вершинина была организована специальная воинская часть 26266, задачей которой была подготовка космонавтов. В последствии эта часть была преобразована в Центр подготовки космонавтов ВВС. В штате Центра были предусмотрены: управление, отдел подготовки космонавтов, учебно-тренировочный отдел, отдел материально-технического обеспечения, взвод охраны и клуб. 24 февраля 1960 года начальником Центра подготовки космонавтов (ЦПК) был назначен полковник медицинской службы Евгений Карпов, видный специалист в области авиационной медицины.
В марте 1960 года в Москву на Центральный аэродром имени М.В. Фрунзе прибыла
первая группа кандидатов на космический полет, а в 9 часов утра 14 марта 1960 года она приступила к занятиям. Из-за отсутствия подготовленных помещений всех их временно разместили в маленьком двухэтажном домике спортивной базы ЦСКА на территории Центрального аэродрома имени М.В. Фрунзе (который находился рядом с Ленинградским проспектом, недалеко от Института авиационной медицины). Через некоторое время в первых числах июля 1960 года отряд переехал в Звездный городок (тогда – Зеленый), где космонавты продолжили начатую в Москве подготовку в специально построенном и оборудованном всем необходимым Центре подготовки космонавтов (рядом с городом Щелково в 25 км от Москвы).
3 августа 1960 года постановлением
Совета министров СССР было утверждено "Положение о космонавтах СССР". Этим документом впервые в нашей стране на уровне правительственного решения были введены должности: "космонавт", "инструктор-космонавт" и "старший инструктор-космонавт", а также получила подтверждение уже существовавшая к тому времени должность "слушатель-космонавт". Кроме того, этим документом были впервые определены этапы подготовки космонавтов к космическим полетам и перечень организаций, на которые возлагалось их осуществление, вопросы материального обеспечения и социальной защиты космонавтов и членов их семей.
Всего в первый отряд космонавтов вошли
девять летчиков ВВС, шесть - ПВО и пять - авиации ВМФ. Из них в космос слетали двенадцать, среди них первый космонавт планеты Юрий Гагарин (совершил полет 12 апреля 1961 года
), Герман Титов (второй человек в мире, совершивший орбитальный космический полет
), Алексей Леонов (первым вышел в открытый космос 18 марта 1965 года
) и др.
В 1965 году ЦПК ВВС был переименован в 1-й Центр подготовки космонавтов. 30 апреля 1968 года в знак высочайшего уважения и в целях увековечивания памяти космонавта №1 Центру подготовки космонавтов было присвоено имя Юрия Гагарина. В 1969 году Центру подготовки космонавтов был присвоен статус Научно-исследовательского испытательного института.
Постановлением правительства РФ от 15 мая 1995 года на базе 1-го Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и 70-го отдельного испытательно-тренировочного авиационного полка особого назначения имени В.С. Серегина был создан Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (далее – РГНИИЦПК). Центр находился в ведении Министерства обороны Российской Федерации и Российского космического агентства.
В октябре 2008 года распоряжением правительства РФ в ведении Федерального космического агентства было создано ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" и с 1 июля 2009 года ликвидирован РГНИИЦПК.
– организация отбора и подготовки космонавтов (астронавтов), их медицинское освидетельствование, медицинское обеспечение и реабилитация после выполнения космических полетов;
– создание, размещение и модернизация наземных технических средств, применяемых для подготовки космонавтов (астронавтов);
– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по тематике пилотируемой космонавтики;
– обеспечение выполнения специальной летной подготовки космонавтов с использованием авиационной техники Центра;
– оказание услуг по направлениям, соответствующим профилю деятельности Центра, при реализации коммерческих проектов.
За годы работы Центр подготовки космонавтов создал уникальную систему
подготовки экипажей к космическому полету.
Центр оснащен
комплексными и специализированными тренажерами пилотируемого корабля "Союз" и российского сегмента Международной космической станции (МКС
), вестибулометрическим стендом
, гидролабораторией
, барокамерой
, и др.
Функционируют самолеты-лаборатории (летающие лаборатории), предназначенные для профессиональной подготовки космонавтов, а также для использования их возможностей при проведении специальных технических, технологических и эргономических испытаний различных устройств, агрегатов и объектов космической техники, медицинских экспериментов, медико-биологических исследований организмов и их жизнедеятельности в условиях невесомости и пониженной весомости.
Начиная с подготовки
к первым космическим полетам и на протяжении последующего периода, в качестве летающих лабораторий использовались различные типы специально доработанных самолетов: Ту-104 А, ТУ-134 ЛК, ТУ-154 МЛК и Ил-76 МДК.
В центре велась подготовка
по таким национальным программам, как "Восток", "Восход", "Союз", "Салют", "Алмаз", "Мир", "Буран", а также международным "Союз-Аполлон", "Интеркосмос", "Мир-НАСА", "Мир-Шатлл".
В ЦПК трудятся около 1500 специалистов. За весь период деятельности Центром было подготовлено
более 520 отечественных космонавтов, из них 134 человека совершили космические полеты
.
В настоящее время отряд космонавтов насчитывает
28 человек: 24 космонавта и 4 кандидата в космонавты, из них 17 – с опытом полетов (данные на 30 сентября 2024 года).
Центр по праву считается международной космической академией. В ЦПК прошли подготовку
, а затем выполнили космические полеты на российских космических кораблях и орбитальных станциях более ста иностранных космонавтов и астронавтов из 30 стран.
С июня 2021 года по настоящее время начальником ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" является Максим Харламов
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников