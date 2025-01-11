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Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина - РИА Новости, 11.01.2025

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

История Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина неразрывно связана с рождением и развитием отечественной пилотируемой космонавтики. В конце 1950-х... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T00:52:00+03:00

2025-01-11T00:52:00+03:00

2025-01-11T00:53:00+03:00

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История Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина неразрывно связана с рождением и развитием отечественной пилотируемой космонавтики. В конце 1950-х годов в Советском Союзе были созданы все необходимые научно-технические предпосылки для полета человека в космос. В январе и мае 1959 года вышли Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О подготовке человека к космическим полетам". Сергей Королев предложил использовать для полетов в космос летчиков-истребителей. Он аргументировал это тем, что специалисты такого уровня уже имеют опыт полетов в стратосфере. Он считал, что именно летчики истребительной реактивной авиации подготовлены лучше всего к перегрузкам, они летают на одноместных самолетах, что обусловливает их психологическую подготовку. В октябре 1959 года в частях ВВС был начат отбор кандидатов в космонавты. Все стадии медицинских обследований с хорошими результатами прошли 29 человек. Из них впоследствии отобрали и были зачислены слушателями-космонавтами 20 летчиков.Для успешного решения вопроса о полете человека в космос Королев считал необходимым создание Центра для подготовки космонавтов. Вместе с главнокомандующим ВВС главным маршалом авиации Константином Вершининым он ходатайствовал перед правительством о его формировании.11 января 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Константина Вершинина была организована специальная воинская часть 26266, задачей которой была подготовка космонавтов. В последствии эта часть была преобразована в Центр подготовки космонавтов ВВС. В штате Центра были предусмотрены: управление, отдел подготовки космонавтов, учебно-тренировочный отдел, отдел материально-технического обеспечения, взвод охраны и клуб. 24 февраля 1960 года начальником Центра подготовки космонавтов (ЦПК) был назначен полковник медицинской службы Евгений Карпов, видный специалист в области авиационной медицины.В марте 1960 года в Москву на Центральный аэродром имени М.В. Фрунзе прибыла первая группа кандидатов на космический полет, а в 9 часов утра 14 марта 1960 года она приступила к занятиям. Из-за отсутствия подготовленных помещений всех их временно разместили в маленьком двухэтажном домике спортивной базы ЦСКА на территории Центрального аэродрома имени М.В. Фрунзе (который находился рядом с Ленинградским проспектом, недалеко от Института авиационной медицины). Через некоторое время в первых числах июля 1960 года отряд переехал в Звездный городок (тогда – Зеленый), где космонавты продолжили начатую в Москве подготовку в специально построенном и оборудованном всем необходимым Центре подготовки космонавтов (рядом с городом Щелково в 25 км от Москвы).3 августа 1960 года постановлением Совета министров СССР было утверждено "Положение о космонавтах СССР". Этим документом впервые в нашей стране на уровне правительственного решения были введены должности: "космонавт", "инструктор-космонавт" и "старший инструктор-космонавт", а также получила подтверждение уже существовавшая к тому времени должность "слушатель-космонавт". Кроме того, этим документом были впервые определены этапы подготовки космонавтов к космическим полетам и перечень организаций, на которые возлагалось их осуществление, вопросы материального обеспечения и социальной защиты космонавтов и членов их семей.Всего в первый отряд космонавтов вошли девять летчиков ВВС, шесть - ПВО и пять - авиации ВМФ. Из них в космос слетали двенадцать, среди них первый космонавт планеты Юрий Гагарин (совершил полет 12 апреля 1961 года), Герман Титов (второй человек в мире, совершивший орбитальный космический полет), Алексей Леонов (первым вышел в открытый космос 18 марта 1965 года) и др.В 1965 году ЦПК ВВС был переименован в 1-й Центр подготовки космонавтов. 30 апреля 1968 года в знак высочайшего уважения и в целях увековечивания памяти космонавта №1 Центру подготовки космонавтов было присвоено имя Юрия Гагарина. В 1969 году Центру подготовки космонавтов был присвоен статус Научно-исследовательского испытательного института.Постановлением правительства РФ от 15 мая 1995 года на базе 1-го Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и 70-го отдельного испытательно-тренировочного авиационного полка особого назначения имени В.С. Серегина был создан Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (далее – РГНИИЦПК). Центр находился в ведении Министерства обороны Российской Федерации и Российского космического агентства.В октябре 2008 года распоряжением правительства РФ в ведении Федерального космического агентства было создано ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" и с 1 июля 2009 года ликвидирован РГНИИЦПК.В функции ЦПК входит:– организация отбора и подготовки космонавтов (астронавтов), их медицинское освидетельствование, медицинское обеспечение и реабилитация после выполнения космических полетов;– создание, размещение и модернизация наземных технических средств, применяемых для подготовки космонавтов (астронавтов);– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по тематике пилотируемой космонавтики;– обеспечение выполнения специальной летной подготовки космонавтов с использованием авиационной техники Центра;– оказание услуг по направлениям, соответствующим профилю деятельности Центра, при реализации коммерческих проектов.За годы работы Центр подготовки космонавтов создал уникальную систему подготовки экипажей к космическому полету. Центр оснащен комплексными и специализированными тренажерами пилотируемого корабля "Союз" и российского сегмента Международной космической станции (МКС), вестибулометрическим стендом, гидролабораторией, барокамерой, и др.Функционируют самолеты-лаборатории (летающие лаборатории), предназначенные для профессиональной подготовки космонавтов, а также для использования их возможностей при проведении специальных технических, технологических и эргономических испытаний различных устройств, агрегатов и объектов космической техники, медицинских экспериментов, медико-биологических исследований организмов и их жизнедеятельности в условиях невесомости и пониженной весомости.Начиная с подготовки к первым космическим полетам и на протяжении последующего периода, в качестве летающих лабораторий использовались различные типы специально доработанных самолетов: Ту-104 А, ТУ-134 ЛК, ТУ-154 МЛК и Ил-76 МДК.В центре велась подготовка по таким национальным программам, как "Восток", "Восход", "Союз", "Салют", "Алмаз", "Мир", "Буран", а также международным "Союз-Аполлон", "Интеркосмос", "Мир-НАСА", "Мир-Шатлл".В ЦПК трудятся около 1500 специалистов. За весь период деятельности Центром было подготовлено более 520 отечественных космонавтов, из них 134 человека совершили космические полеты.В настоящее время отряд космонавтов насчитывает 28 человек: 24 космонавта и 4 кандидата в космонавты, из них 17 – с опытом полетов (данные на 30 сентября 2024 года).Центр по праву считается международной космической академией. В ЦПК прошли подготовку, а затем выполнили космические полеты на российских космических кораблях и орбитальных станциях более ста иностранных космонавтов и астронавтов из 30 стран.С июня 2021 года по настоящее время начальником ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" является Максим Харламов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, юрий гагарин (космонавт), центр подготовки космонавтов, герман титов, сергей королев, ссср, россия