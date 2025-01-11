https://ria.ru/20250111/peterburg-1993266144.html
В Петербурге водитель распылил газовый баллончик в лицо пешеходу
В Петербурге водитель распылил газовый баллончик в лицо пешеходу - РИА Новости, 11.01.2025
В Петербурге водитель распылил газовый баллончик в лицо пешеходу
Дело о хулиганстве возбуждено после того, как конфликт между водителем и пешеходом в Колпинском районе Санкт-Петербурга закончился применением газового... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:58:00+03:00
2025-01-11T15:58:00+03:00
2025-01-11T16:00:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Дело о хулиганстве возбуждено после того, как конфликт между водителем и пешеходом в Колпинском районе Санкт-Петербурга закончился применением газового баллончика, который водитель распылил в лицо оппоненту, успевшему разбить заднее стекло его легковушки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как уточняет ведомство, во вторник в полицию Колпинского района обратилась местная жительница, сообщившая о том, что возле дома №4 на Тверской улице неизвестный распылил содержимое газового баллончика в лицо ее мужа. Как установили правоохранители, это сделал повздоривший с мужчиной водитель Kia Rio, который скрылся с места происшествия. Пострадавший получил ожог глаз и после оказания медпомощи был направлен на амбулаторное лечение. При этом в четверг в полицию Колпино обратился и второй участник конфликта, который потребовал привлечь к ответственности своего оппонента, разбившего заднее стекло его иномарки. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ведется расследование", – заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20241106/kemerovo-1982187984.html
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происшествия, авто, колпинский район, россия, санкт-петербург, kia rio
Происшествия, Авто, Колпинский район, Россия, Санкт-Петербург, Kia Rio
В Петербурге водитель распылил газовый баллончик в лицо пешеходу
В Петербурге возбудили дело после распыления баллончика в лицо пешеходу