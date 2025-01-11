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В Госдуме предложили разделить пенсионные баллы при разводе супругов - РИА Новости, 11.01.2025
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15:51 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/pensiya-1993264759.html
В Госдуме предложили разделить пенсионные баллы при разводе супругов
В Госдуме предложили разделить пенсионные баллы при разводе супругов - РИА Новости, 11.01.2025
В Госдуме предложили разделить пенсионные баллы при разводе супругов
В Госдуме разрабатывается законопроект, согласно которому при разводе супругов с общими детьми пенсионные баллы, заработанные за период, когда один родитель... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:51:00+03:00
2025-01-11T15:51:00+03:00
общество
россия
татьяна буцкая
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Госдуме разрабатывается законопроект, согласно которому при разводе супругов с общими детьми пенсионные баллы, заработанные за период, когда один родитель находился в декретном отпуске, а другой работал, можно будет поделить поровну, рассказала РИА Новости первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Согласно действующему законодательству РФ, во время отпуска по уходу за ребенком, работнику начисляется меньший пенсионный коэффициент. "Смысл законопроекта в том, что если есть семья, в которой родился ребенок, и один из родителей находился с ребенком в декрете, при этом второй родитель работал, и тот, который находился в декрете, у него минимальное количество пенсионных баллов накапливалось за год, а у того, кто ходил на работу, у него количество баллов пенсионных значительно больше. И вот эта семья с ребёнком решает развестись… И в этом случае пенсионные баллы также можно было бы поделить между родителями: сложить мамины плюс папины и разделить на два", - сказала депутат ГД. Она отметила, что воспитание ребенка - серьезная работа, поэтому разделение пенсионных баллов будет справедливо при разводе.
https://ria.ru/20250111/pensii-1993217981.html
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общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
В Госдуме предложили разделить пенсионные баллы при разводе супругов

Депутат Буцкая: пенсионные баллы при разводе можно будет поделить поровну

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Госдуме разрабатывается законопроект, согласно которому при разводе супругов с общими детьми пенсионные баллы, заработанные за период, когда один родитель находился в декретном отпуске, а другой работал, можно будет поделить поровну, рассказала РИА Новости первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Согласно действующему законодательству РФ, во время отпуска по уходу за ребенком, работнику начисляется меньший пенсионный коэффициент.
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"Смысл законопроекта в том, что если есть семья, в которой родился ребенок, и один из родителей находился с ребенком в декрете, при этом второй родитель работал, и тот, который находился в декрете, у него минимальное количество пенсионных баллов накапливалось за год, а у того, кто ходил на работу, у него количество баллов пенсионных значительно больше. И вот эта семья с ребёнком решает развестись… И в этом случае пенсионные баллы также можно было бы поделить между родителями: сложить мамины плюс папины и разделить на два", - сказала депутат ГД.
Она отметила, что воспитание ребенка - серьезная работа, поэтому разделение пенсионных баллов будет справедливо при разводе.
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