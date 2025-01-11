https://ria.ru/20250111/pensiya-1993264759.html

В Госдуме предложили разделить пенсионные баллы при разводе супругов

В Госдуме предложили разделить пенсионные баллы при разводе супругов - РИА Новости, 11.01.2025

В Госдуме предложили разделить пенсионные баллы при разводе супругов

В Госдуме разрабатывается законопроект, согласно которому при разводе супругов с общими детьми пенсионные баллы, заработанные за период, когда один родитель... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T15:51:00+03:00

2025-01-11T15:51:00+03:00

2025-01-11T15:51:00+03:00

общество

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татьяна буцкая

госдума рф

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Госдуме разрабатывается законопроект, согласно которому при разводе супругов с общими детьми пенсионные баллы, заработанные за период, когда один родитель находился в декретном отпуске, а другой работал, можно будет поделить поровну, рассказала РИА Новости первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Согласно действующему законодательству РФ, во время отпуска по уходу за ребенком, работнику начисляется меньший пенсионный коэффициент. "Смысл законопроекта в том, что если есть семья, в которой родился ребенок, и один из родителей находился с ребенком в декрете, при этом второй родитель работал, и тот, который находился в декрете, у него минимальное количество пенсионных баллов накапливалось за год, а у того, кто ходил на работу, у него количество баллов пенсионных значительно больше. И вот эта семья с ребёнком решает развестись… И в этом случае пенсионные баллы также можно было бы поделить между родителями: сложить мамины плюс папины и разделить на два", - сказала депутат ГД. Она отметила, что воспитание ребенка - серьезная работа, поэтому разделение пенсионных баллов будет справедливо при разводе.

https://ria.ru/20250111/pensii-1993217981.html

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общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф