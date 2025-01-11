https://ria.ru/20250111/ovchinskiy-1993183091.html

Овчинский: за праздники "Макет Москвы" посетили более 24 тысяч человек

Овчинский: за праздники "Макет Москвы" посетили более 24 тысяч человек - РИА Новости, 11.01.2025

Овчинский: за праздники "Макет Москвы" посетили более 24 тысяч человек

Специальную праздничную программу для гостей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ с 29 декабря по 8 января посетили более 24 тысяч гостей, что в 1,5 раза больше,... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T10:15:00+03:00

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владислав овчинский

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специальную праздничную программу для гостей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ с 29 декабря по 8 января посетили более 24 тысяч гостей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский."Помимо основной экспозиции павильона, в новогодние дни были доступны светотехнические шоу, интерактивные викторины и другие развлечения. Гостям выставки показали 144 светотехнических шоу, провели 23 тематические новогодние викторины, в которых приняли участие более 640 человек", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В сообщении уточняется, что для гостей провели 24 обзорные экскурсии по макету, а также почти 7 тысяч индивидуальных консультаций. Программу посетили туристы из зарубежных стран: Монголии, Турции, Ирана, Индии и других.Для посетителей представили десять тематических представлений: "История Москвы", "Пушкин о Москве", "Времена года", "Лучший город земли" и прочие. Увидеть шоу гости могут каждые 30 минут с 11.00 до 19.30, добавляется в пресс-релизе.Площадь "Макета Москвы" составляет 429 квадратных метров, он представляет собой модель центральной части города. Сюда вошли свыше 23 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400, воссозданных с абсолютной точностью.

https://ria.ru/20250107/ovchinskiy-1992567308.html

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владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы