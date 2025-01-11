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Овчинский: за праздники "Макет Москвы" посетили более 24 тысяч человек - РИА Новости, 11.01.2025
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10:15 11.01.2025 (обновлено: 12:15 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/ovchinskiy-1993183091.html
Овчинский: за праздники "Макет Москвы" посетили более 24 тысяч человек
Овчинский: за праздники "Макет Москвы" посетили более 24 тысяч человек - РИА Новости, 11.01.2025
Овчинский: за праздники "Макет Москвы" посетили более 24 тысяч человек
Специальную праздничную программу для гостей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ с 29 декабря по 8 января посетили более 24 тысяч гостей, что в 1,5 раза больше,... РИА Новости, 11.01.2025
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2025-01-11T12:15:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специальную праздничную программу для гостей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ с 29 декабря по 8 января посетили более 24 тысяч гостей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский."Помимо основной экспозиции павильона, в новогодние дни были доступны светотехнические шоу, интерактивные викторины и другие развлечения. Гостям выставки показали 144 светотехнических шоу, провели 23 тематические новогодние викторины, в которых приняли участие более 640 человек", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В сообщении уточняется, что для гостей провели 24 обзорные экскурсии по макету, а также почти 7 тысяч индивидуальных консультаций. Программу посетили туристы из зарубежных стран: Монголии, Турции, Ирана, Индии и других.Для посетителей представили десять тематических представлений: "История Москвы", "Пушкин о Москве", "Времена года", "Лучший город земли" и прочие. Увидеть шоу гости могут каждые 30 минут с 11.00 до 19.30, добавляется в пресс-релизе.Площадь "Макета Москвы" составляет 429 квадратных метров, он представляет собой модель центральной части города. Сюда вошли свыше 23 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400, воссозданных с абсолютной точностью.
https://ria.ru/20250107/ovchinskiy-1992567308.html
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владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: за праздники "Макет Москвы" посетили более 24 тысяч человек

Овчинский: в новогодние праздники "Макет Москвы" посетили более 24 тысяч человек

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специальную праздничную программу для гостей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ с 29 декабря по 8 января посетили более 24 тысяч гостей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский.
"Помимо основной экспозиции павильона, в новогодние дни были доступны светотехнические шоу, интерактивные викторины и другие развлечения. Гостям выставки показали 144 светотехнических шоу, провели 23 тематические новогодние викторины, в которых приняли участие более 640 человек", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
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В сообщении уточняется, что для гостей провели 24 обзорные экскурсии по макету, а также почти 7 тысяч индивидуальных консультаций. Программу посетили туристы из зарубежных стран: Монголии, Турции, Ирана, Индии и других.
Для посетителей представили десять тематических представлений: "История Москвы", "Пушкин о Москве", "Времена года", "Лучший город земли" и прочие. Увидеть шоу гости могут каждые 30 минут с 11.00 до 19.30, добавляется в пресс-релизе.
Площадь "Макета Москвы" составляет 429 квадратных метров, он представляет собой модель центральной части города. Сюда вошли свыше 23 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400, воссозданных с абсолютной точностью.
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