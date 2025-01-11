https://ria.ru/20250111/ovchinskiy-1993183091.html
Овчинский: за праздники "Макет Москвы" посетили более 24 тысяч человек
Овчинский: за праздники "Макет Москвы" посетили более 24 тысяч человек - РИА Новости, 11.01.2025
Овчинский: за праздники "Макет Москвы" посетили более 24 тысяч человек
Специальную праздничную программу для гостей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ с 29 декабря по 8 января посетили более 24 тысяч гостей, что в 1,5 раза больше,... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T10:15:00+03:00
2025-01-11T10:15:00+03:00
2025-01-11T12:15:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специальную праздничную программу для гостей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ с 29 декабря по 8 января посетили более 24 тысяч гостей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский."Помимо основной экспозиции павильона, в новогодние дни были доступны светотехнические шоу, интерактивные викторины и другие развлечения. Гостям выставки показали 144 светотехнических шоу, провели 23 тематические новогодние викторины, в которых приняли участие более 640 человек", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В сообщении уточняется, что для гостей провели 24 обзорные экскурсии по макету, а также почти 7 тысяч индивидуальных консультаций. Программу посетили туристы из зарубежных стран: Монголии, Турции, Ирана, Индии и других.Для посетителей представили десять тематических представлений: "История Москвы", "Пушкин о Москве", "Времена года", "Лучший город земли" и прочие. Увидеть шоу гости могут каждые 30 минут с 11.00 до 19.30, добавляется в пресс-релизе.Площадь "Макета Москвы" составляет 429 квадратных метров, он представляет собой модель центральной части города. Сюда вошли свыше 23 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400, воссозданных с абсолютной точностью.
https://ria.ru/20250107/ovchinskiy-1992567308.html
https://ria.ru/20250104/ovchinskiy-1992164305.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_30e6063880f9128ff3b6d5e5434e3ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: за праздники "Макет Москвы" посетили более 24 тысяч человек
Овчинский: в новогодние праздники "Макет Москвы" посетили более 24 тысяч человек
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специальную праздничную программу для гостей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ с 29 декабря по 8 января посетили более 24 тысяч гостей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский.
"Помимо основной экспозиции павильона, в новогодние дни были доступны светотехнические шоу, интерактивные викторины и другие развлечения. Гостям выставки показали 144 светотехнических шоу, провели 23 тематические новогодние викторины, в которых приняли участие более 640 человек", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
В сообщении уточняется, что для гостей провели 24 обзорные экскурсии по макету, а также почти 7 тысяч индивидуальных консультаций. Программу посетили туристы из зарубежных стран: Монголии, Турции, Ирана, Индии и других.
Для посетителей представили десять тематических представлений: "История Москвы", "Пушкин о Москве", "Времена года", "Лучший город земли" и прочие. Увидеть шоу гости могут каждые 30 минут с 11.00 до 19.30, добавляется в пресс-релизе.
Площадь "Макета Москвы" составляет 429 квадратных метров, он представляет собой модель центральной части города. Сюда вошли свыше 23 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400, воссозданных с абсолютной точностью.