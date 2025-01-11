https://ria.ru/20250111/ovchinskiy-1993182097.html

Овчинский: в Кузьминках продолжается строительство дома в рамках реновации

Овчинский: в Кузьминках продолжается строительство дома в рамках реновации - РИА Новости, 11.01.2025

Овчинский: в Кузьминках продолжается строительство дома в рамках реновации

Новостройку в рамках программы реновации продолжают строить на юго-востоке Москвы в районе Кузьминки, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T09:10:00+03:00

2025-01-11T09:10:00+03:00

2025-01-11T09:10:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новостройку в рамках программы реновации продолжают строить на юго-востоке Москвы в районе Кузьминки, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский."В настоящее время идет устройство шпунтового ограждения. Общая площадь дома составит 18,6 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрено 207 квартир. Готовая улучшенная отделка в новом жилье будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В сообщении уточняется, что новостройку возводят на улице Юных Ленинцев, земельный участок 111 на месте ранее расселенного пятиэтажного дома.Недалеко от новостройки расположены поликлиники, школы, физкультурно-оздоровительный центр. Также в шаговой доступности расположенмузей-заповедник "Кузьминки-Люблино". Всего в доме обустроят четыре лифта грузоподъемностью тысяча и 400 килограммов, добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20250110/ovchinskiy-1993000047.html

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