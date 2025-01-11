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Овчинский: в Кузьминках продолжается строительство дома в рамках реновации - РИА Новости, 11.01.2025
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09:10 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/ovchinskiy-1993182097.html
Овчинский: в Кузьминках продолжается строительство дома в рамках реновации
Овчинский: в Кузьминках продолжается строительство дома в рамках реновации - РИА Новости, 11.01.2025
Овчинский: в Кузьминках продолжается строительство дома в рамках реновации
Новостройку в рамках программы реновации продолжают строить на юго-востоке Москвы в районе Кузьминки, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T09:10:00+03:00
2025-01-11T09:10:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новостройку в рамках программы реновации продолжают строить на юго-востоке Москвы в районе Кузьминки, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский."В настоящее время идет устройство шпунтового ограждения. Общая площадь дома составит 18,6 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрено 207 квартир. Готовая улучшенная отделка в новом жилье будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В сообщении уточняется, что новостройку возводят на улице Юных Ленинцев, земельный участок 111 на месте ранее расселенного пятиэтажного дома.Недалеко от новостройки расположены поликлиники, школы, физкультурно-оздоровительный центр. Также в шаговой доступности расположенмузей-заповедник "Кузьминки-Люблино". Всего в доме обустроят четыре лифта грузоподъемностью тысяча и 400 килограммов, добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250110/ovchinskiy-1993000047.html
https://ria.ru/20250107/ovchinskiy-1992567308.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Кузьминках продолжается строительство дома в рамках реновации

Овчинский: в московских Кузьминках продолжают строительство дома по реновации

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новостройку в рамках программы реновации продолжают строить на юго-востоке Москвы в районе Кузьминки, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский.
"В настоящее время идет устройство шпунтового ограждения. Общая площадь дома составит 18,6 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрено 207 квартир. Готовая улучшенная отделка в новом жилье будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Овчинский: первый ЖК по программе реновации сдали в Алтуфьевском районе
10 января, 09:05
В сообщении уточняется, что новостройку возводят на улице Юных Ленинцев, земельный участок 111 на месте ранее расселенного пятиэтажного дома.
Недалеко от новостройки расположены поликлиники, школы, физкультурно-оздоровительный центр. Также в шаговой доступности расположен
музей-заповедник "Кузьминки-Люблино". Всего в доме обустроят четыре лифта грузоподъемностью тысяча и 400 килограммов, добавляется в пресс-релизе.
Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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7 января, 12:20
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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