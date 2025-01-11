https://ria.ru/20250111/obstrel-1993211711.html
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.01.2025
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 76 единиц боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T00:25:00+03:00
2025-01-11T00:25:00+03:00
2025-01-11T00:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg
ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 76 единиц боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Одна воздушная атака на донецком направлении. Две вооруженные атаки на светлодарском направлении", - сообщает ведомство. Как уточняется, всего было выпущено 76 единиц боеприпасов. Поступили сведения о гибели трех и ранении 11 мирных жителей, в том числе ребенка.
https://ria.ru/20250110/vsu-1993126593.html
https://ria.ru/20250109/vsu-1993024678.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8490bafce2ee30d7aecf09be0f1bddf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли ДНР, выпустив 76 боеприпасов