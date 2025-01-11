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В Татарстане опровергли информацию о пожаре на предприятии в Нижнекамске - РИА Новости, 11.01.2025
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20:34 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/nizhnekamsk-1993287221.html
В Татарстане опровергли информацию о пожаре на предприятии в Нижнекамске
В Татарстане опровергли информацию о пожаре на предприятии в Нижнекамске - РИА Новости, 11.01.2025
В Татарстане опровергли информацию о пожаре на предприятии в Нижнекамске
Информация отдельных Telegram-каналов о пожаре на предприятии в Нижнекамске не соответствует действительности, эвакуация работников проводится по отработанной... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T20:34:00+03:00
2025-01-11T20:34:00+03:00
нижнекамск
россия
республика татарстан (татарстан)
безопасность
общество
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КАЗАНЬ, 11 янв - РИА Новости. Информация отдельных Telegram-каналов о пожаре на предприятии в Нижнекамске не соответствует действительности, эвакуация работников проводится по отработанной схеме, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "В отдельных телеграм-каналах распространяется информация о якобы пожаре на предприятии в Нижнекамске. Это не так! Эвакуация проводится по отработанной схеме, в случае сигнала тревоги для безопасности сотрудников проводится организованная эвакуация", - говорится в сообщении. Видеокадры, на которых видно оранжевое зарево над нефтехимическим предприятием, по информации пресс-службы, обусловлено работой факелов. Еще днем предприятие распространило сообщение о плановых изменениях режима работы оборудования. Жителей республики призвали ориентироваться на официальную информацию. Ранее МЧС России через мобильное приложение предупредило жителей Татарстана об угрозе атаки БПЛА. Росавиация сообщала, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Казани и Нижнекамска утром в субботу и действовали до 8.30. Повторно временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Казани с 15.05, Нижнекамска - с 16.30 мск.
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нижнекамск, россия, республика татарстан (татарстан), безопасность, общество
Нижнекамск, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Безопасность, Общество
В Татарстане опровергли информацию о пожаре на предприятии в Нижнекамске

Власти Татарстана опровергли сообщения о пожаре на предприятии в Нижнекамске

© Кадр видео из соцсетейКадр видео якобы пожара на предприятии в Нижнекамске
Кадр видео якобы пожара на предприятии в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео якобы пожара на предприятии в Нижнекамске
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КАЗАНЬ, 11 янв - РИА Новости. Информация отдельных Telegram-каналов о пожаре на предприятии в Нижнекамске не соответствует действительности, эвакуация работников проводится по отработанной схеме, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"В отдельных телеграм-каналах распространяется информация о якобы пожаре на предприятии в Нижнекамске. Это не так! Эвакуация проводится по отработанной схеме, в случае сигнала тревоги для безопасности сотрудников проводится организованная эвакуация", - говорится в сообщении.
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Видеокадры, на которых видно оранжевое зарево над нефтехимическим предприятием, по информации пресс-службы, обусловлено работой факелов. Еще днем предприятие распространило сообщение о плановых изменениях режима работы оборудования.
Жителей республики призвали ориентироваться на официальную информацию.
Ранее МЧС России через мобильное приложение предупредило жителей Татарстана об угрозе атаки БПЛА. Росавиация сообщала, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Казани и Нижнекамска утром в субботу и действовали до 8.30. Повторно временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Казани с 15.05, Нижнекамска - с 16.30 мск.
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НижнекамскРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)БезопасностьОбщество
 
 
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