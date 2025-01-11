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Более 80 домов с плиточными фасадами отремонтировали в Москве в 2024 году - РИА Новости, 13.01.2025
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09:49 11.01.2025 (обновлено: 15:35 13.01.2025)
https://ria.ru/20250111/moskva-1993484732.html
Более 80 домов с плиточными фасадами отремонтировали в Москве в 2024 году
Более 80 домов с плиточными фасадами отремонтировали в Москве в 2024 году - РИА Новости, 13.01.2025
Более 80 домов с плиточными фасадами отремонтировали в Москве в 2024 году
Более 80 домов с плиточными фасадами капитально отремонтировали в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-11T09:49:00+03:00
2025-01-13T15:35:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 80 домов с плиточными фасадами капитально отремонтировали в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Москве в 2024 году капитально отремонтировали 82 здания, построенных по типовым проектам. Это дома, панели фасада которых при изготовлении на заводе были облицованы декоративной плиткой", - говорится в сообщении. Отмечается, что для ремонта стен таких строений разработали специальную технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках, что позволит продлить срок службы фасадов и повысить энергоэффективность. Кроме того, при комплексном обновлении зданий дополнительно реализовали ряд мер, направленных на энергосбережение.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Более 80 домов с плиточными фасадами отремонтировали в Москве в 2024 году

В Москве за 2024 год отремонтировали более 80 домов с плиточными фасадами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 80 домов с плиточными фасадами капитально отремонтировали в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Москве в 2024 году капитально отремонтировали 82 здания, построенных по типовым проектам. Это дома, панели фасада которых при изготовлении на заводе были облицованы декоративной плиткой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для ремонта стен таких строений разработали специальную технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках, что позволит продлить срок службы фасадов и повысить энергоэффективность.
Кроме того, при комплексном обновлении зданий дополнительно реализовали ряд мер, направленных на энергосбережение.
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