https://ria.ru/20250111/moskva-1993484732.html
Более 80 домов с плиточными фасадами отремонтировали в Москве в 2024 году
Более 80 домов с плиточными фасадами отремонтировали в Москве в 2024 году - РИА Новости, 13.01.2025
Более 80 домов с плиточными фасадами отремонтировали в Москве в 2024 году
Более 80 домов с плиточными фасадами капитально отремонтировали в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-11T09:49:00+03:00
2025-01-11T09:49:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 80 домов с плиточными фасадами капитально отремонтировали в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Москве в 2024 году капитально отремонтировали 82 здания, построенных по типовым проектам. Это дома, панели фасада которых при изготовлении на заводе были облицованы декоративной плиткой", - говорится в сообщении. Отмечается, что для ремонта стен таких строений разработали специальную технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках, что позволит продлить срок службы фасадов и повысить энергоэффективность. Кроме того, при комплексном обновлении зданий дополнительно реализовали ряд мер, направленных на энергосбережение.
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Более 80 домов с плиточными фасадами отремонтировали в Москве в 2024 году
В Москве за 2024 год отремонтировали более 80 домов с плиточными фасадами