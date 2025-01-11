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Москвичам порекомендовали быть внимательнее на улице из-за ухудшения погоды
Москвичам порекомендовали быть внимательнее на улице из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 13.01.2025
Москвичам порекомендовали быть внимательнее на улице из-за ухудшения погоды
Комплекс городского хозяйства порекомендовал москвичам быть внимательными и аккуратными на улице в ближайшие часы и до утра 12 января из-за налипания мокрого... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-11T22:01:00+03:00
2025-01-11T22:01:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства порекомендовал москвичам быть внимательными и аккуратными на улице в ближайшие часы и до утра 12 января из-за налипания мокрого снега, гололеда, сильной гололедицы. "В ближайшие часы и до утра 12 января в столице местами ожидаются налипание мокрого снега, гололед, сильная гололедица. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса горхозяйства.
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общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
Москвичам порекомендовали быть внимательнее на улице из-за ухудшения погоды
Комплекс горхозяйства Москвы порекомендовал быть внимательнее из-за гололедицы