https://ria.ru/20250111/moskva-1993484208.html

Москвичам порекомендовали быть внимательнее на улице из-за ухудшения погоды

Москвичам порекомендовали быть внимательнее на улице из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 13.01.2025

Москвичам порекомендовали быть внимательнее на улице из-за ухудшения погоды

Комплекс городского хозяйства порекомендовал москвичам быть внимательными и аккуратными на улице в ближайшие часы и до утра 12 января из-за налипания мокрого... РИА Новости, 13.01.2025

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2025-01-11T22:01:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства порекомендовал москвичам быть внимательными и аккуратными на улице в ближайшие часы и до утра 12 января из-за налипания мокрого снега, гололеда, сильной гололедицы. "В ближайшие часы и до утра 12 января в столице местами ожидаются налипание мокрого снега, гололед, сильная гололедица. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса горхозяйства.

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