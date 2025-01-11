https://ria.ru/20250111/moskva-1993247964.html

В Москве в 2024 году бесплатно заменили более 320 тысяч электросчетчиков

В Москве в 2024 году бесплатно заменили более 320 тысяч электросчетчиков - РИА Новости, 11.01.2025

В Москве в 2024 году бесплатно заменили более 320 тысяч электросчетчиков

Свыше 320 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах в прошлом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T12:13:00+03:00

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2025-01-11T12:13:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Свыше 320 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах в прошлом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, за 2024 год заменили свыше 320 тысяч приборов. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет. "Дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в будущем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов. Он уточнил, что с графиком можно ознакомиться на официальном сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "Частным лицам/ Услуги", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.

https://realty.ria.ru/20250109/schetchiki-1991489693.html

https://ria.ru/20241227/elektroschetchik-1780144926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, петр бирюков, мосэнергосбыт