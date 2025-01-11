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Западный журналист восхитился одной деталью в Москве
Западный журналист восхитился одной деталью в Москве - РИА Новости, 11.01.2025
Западный журналист восхитился одной деталью в Москве
Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание пользователей соцсети X на станцию метро в Москве. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:45:00+03:00
2025-01-11T14:45:00+03:00
2025-01-11T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание пользователей соцсети X на станцию метро в Москве."Станция московского метро", — написал он, опубликовав фотографию празднично украшенной станции "Семеновская".Публикация вызвала обсуждение в соцсети, пользователи отметили красоту новогодних декораций."Какая прелесть. Похоже на коробку шоколадных конфет!" — оценил украшения комментатор."И они говорят, что в России проблемы", — отметил другой."Санкции действительно работают, не правда ли?" — сыронизировал пользователь.На прошлой неделе Боуз опубликовал фотоснимки из Москвы и развеял миф о проблемах в России.В последний день декабря журналист подвел итоги 2024 года для населения западных стран, заявив, что им лгали о состоянии Джо Байдена и помиловании его сына Хантера, российском президенте Владимире Путине и "успехах" Украины. По словам журналиста, в ушедшем году западному обывателю лгали практически обо всем.
https://ria.ru/20250105/russia-1992617012.html
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москва, чей боуз, россия, украина, общество
Москва, Чей Боуз, Россия, Украина, Общество
Западный журналист восхитился одной деталью в Москве
Ирландский журналист Боуз восхитился московским метро