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Бывший вице-премьер Молдавии предупредил о новой волне инфляции - РИА Новости, 11.01.2025
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13:14 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/moldaviya-1993253442.html
Бывший вице-премьер Молдавии предупредил о новой волне инфляции
Бывший вице-премьер Молдавии предупредил о новой волне инфляции - РИА Новости, 11.01.2025
Бывший вице-премьер Молдавии предупредил о новой волне инфляции
Молдавия рискует столкнуться с очередной волной инфляции, которая повлечет за собой рост цен на все товары и услуги, считает бывший вице-премьер республики... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T13:14:00+03:00
2025-01-11T13:14:00+03:00
экономика
цены на нефть
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Молдавия рискует столкнуться с очередной волной инфляции, которая повлечет за собой рост цен на все товары и услуги, считает бывший вице-премьер республики Александр Муравский. "Национальный банк Молдавии внепланово повысил базовую ставку сразу на 2 процентных пункта, теперь она составит 5,6% вместо 3,6%. Не исключено и повышение норм резервирования для коммерческих банков. Мы ведь только в начале очередной инфляционной петли", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*.По его словам, пока темп инфляции увеличился только в декабре по причине роста тарифов на газ. В январе следует ожидать всплеск инфляции из-за роста цен на горючее, поскольку власти повысили акцизы. Кроме того, с 10 января вступили в силу повышенные тарифы на электро- и теплоэнергию. "Все это по цепочке перейдет на цены на все остальные товары и услуги… НБМ только так и может и будет действовать. Сейчас они начали несколько раньше, опережая прыжок инфляции. Будем надеяться, что нам удастся избежать ситуации 2022 года. Но никаких гарантий нет", - добавил Муравский. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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экономика, цены на нефть, молдавия, россия, в мире
Экономика, Цены на нефть, Молдавия, Россия, В мире
Бывший вице-премьер Молдавии предупредил о новой волне инфляции

Экс-вице-премьер Муравский: Молдавия рискует столкнуться с новой волной инфляции

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Молдавия рискует столкнуться с очередной волной инфляции, которая повлечет за собой рост цен на все товары и услуги, считает бывший вице-премьер республики Александр Муравский.
"Национальный банк Молдавии внепланово повысил базовую ставку сразу на 2 процентных пункта, теперь она составит 5,6% вместо 3,6%. Не исключено и повышение норм резервирования для коммерческих банков. Мы ведь только в начале очередной инфляционной петли", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*.
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По его словам, пока темп инфляции увеличился только в декабре по причине роста тарифов на газ. В январе следует ожидать всплеск инфляции из-за роста цен на горючее, поскольку власти повысили акцизы. Кроме того, с 10 января вступили в силу повышенные тарифы на электро- и теплоэнергию.
"Все это по цепочке перейдет на цены на все остальные товары и услуги… НБМ только так и может и будет действовать. Сейчас они начали несколько раньше, опережая прыжок инфляции. Будем надеяться, что нам удастся избежать ситуации 2022 года. Но никаких гарантий нет", - добавил Муравский.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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