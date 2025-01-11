В Молдавии прокомментировали попытки ЕС решить энергокризис
Депутат "Победы" Лозован: ЕС сам вынудил Кишинев отказаться от российского газа
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Евросоюз пытается помочь решить энергокризис в Молдавии, хотя сам вынудил Кишинева отказаться от российского газа, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Ирина Лозован.
"Сегодняшние попытки европейцев решить сложившийся в Молдавии энергетический кризис выглядят как насмешка над нами. ЕС сам провоцировал отказ Кишинёва от российского газа. Нас заставляли это сделать, не предлагая альтернативы. А теперь, когда мы оказались на грани выживания, к нам присылают позёров, которые способны лишь повторять русофобскую мантру", - написала Лозован в своем Telegram-канале.
"Интересно, а как ее страна вела бы себя, если б ей не выплачивали долг и нагло требовали продолжать поставки? Молдавские власти на протяжении последних четырех лет пичкали нас фантазиями про "зеленую" энергетику, независимость от российских энергоресурсов. А что в итоге сделано? Ни инфраструктуры, ни запасов, ни даже договоренностей со старым поставщиком. Ничего", - подчеркнула депутат.
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря 2024 года в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
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