https://ria.ru/20250111/minoborony-1993265237.html

Су-34 ударил по скоплению ВСУ в Курской области

Су-34 ударил по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.01.2025

Су-34 ударил по скоплению ВСУ в Курской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил бронетехнику и личный состав украинских войск в курском приграничье, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T15:54:00+03:00

2025-01-11T15:54:00+03:00

2025-01-11T17:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил бронетехнику и личный состав украинских войск в курском приграничье, сообщило Министерство обороны России. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — заявили в ведомстве.Затем истребитель благополучно вернулся на аэродром вылета, добавили в министерстве.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за весь период боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 50 840 военнослужащих и 296 танков.

https://ria.ru/20250111/ataka-1993243699.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар Су-34 с применением авиабомб по ВСУ в курском приграничье Минобороны РФ показало кадры нанесения Су-34 удара с применением авиабомб по ВСУ в курском приграничье. 2025-01-11T15:54 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34, россия, вооруженные силы рф, безопасность