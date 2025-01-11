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Су-34 ударил по скоплению ВСУ в Курской области
Су-34 ударил по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.01.2025
Су-34 ударил по скоплению ВСУ в Курской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил бронетехнику и личный состав украинских войск в курском приграничье, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:54:00+03:00
2025-01-11T15:54:00+03:00
2025-01-11T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил бронетехнику и личный состав украинских войск в курском приграничье, сообщило Министерство обороны России. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — заявили в ведомстве.Затем истребитель благополучно вернулся на аэродром вылета, добавили в министерстве.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за весь период боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 50 840 военнослужащих и 296 танков.
https://ria.ru/20250111/ataka-1993243699.html
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Удар Су-34 с применением авиабомб по ВСУ в курском приграничье
Минобороны РФ показало кадры нанесения Су-34 удара с применением авиабомб по ВСУ в курском приграничье.
2025-01-11T15:54
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Су-34 ударил по скоплению ВСУ в Курской области
МО РФ: Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье