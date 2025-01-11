Рейтинг@Mail.ru
Су-34 ударил по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 11.01.2025 (обновлено: 17:43 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/minoborony-1993265237.html
Су-34 ударил по скоплению ВСУ в Курской области
Су-34 ударил по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.01.2025
Су-34 ударил по скоплению ВСУ в Курской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил бронетехнику и личный состав украинских войск в курском приграничье, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:54:00+03:00
2025-01-11T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
россия
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993265753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_46565367b72f877246d0973aaed182b4.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил бронетехнику и личный состав украинских войск в курском приграничье, сообщило Министерство обороны России. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — заявили в ведомстве.Затем истребитель благополучно вернулся на аэродром вылета, добавили в министерстве.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за весь период боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 50 840 военнослужащих и 296 танков.
https://ria.ru/20250111/ataka-1993243699.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар Су-34 с применением авиабомб по ВСУ в курском приграничье
Минобороны РФ показало кадры нанесения Су-34 удара с применением авиабомб по ВСУ в курском приграничье.
2025-01-11T15:54
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993265753_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1010cbca85d23bb4289284d515adc42d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Су-34 ударил по скоплению ВСУ в Курской области

МО РФ: Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил бронетехнику и личный состав украинских войск в курском приграничье, сообщило Министерство обороны России.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — заявили в ведомстве.
Командир артиллерийской группы спецназа Ахмат о ярких моментах боя у хутора Бердин в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Боец рассказал, как "Ахмат" отбил попытку прорыва ВСУ в Курской области
Вчера, 11:26
Затем истребитель благополучно вернулся на аэродром вылета, добавили в министерстве.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за весь период боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 50 840 военнослужащих и 296 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-34РоссияВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала