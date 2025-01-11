https://ria.ru/20250111/mazut-1993253710.html

В Крыму обнаружили 13 очагов загрязнения побережья мазутом

В Крыму обнаружили 13 очагов загрязнения побережья мазутом - РИА Новости, 11.01.2025

В Крыму обнаружили 13 очагов загрязнения побережья мазутом

В пяти муниципалитетах Крыма выявлено 13 очагов загрязнения побережья мазутом, пляжные территории оперативно очищают, сообщил глава правительства региона Юрий... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T13:25:00+03:00

2025-01-11T13:25:00+03:00

2025-01-11T13:53:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

россия

республика крым

керчь

керченский пролив

евпатория

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. В пяти муниципалитетах Крыма выявлено 13 очагов загрязнения побережья мазутом, пляжные территории оперативно очищают, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк."На данный момент в пяти муниципальных образованиях – Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах – выявлено 13 очагов загрязнения", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.По его словам, пляжные территории оперативно очищаются от мазута. В работе задействовано более 700 человек и свыше 100 единиц техники.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250111/mazut-1993220924.html

https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html

россия

республика крым

керчь

керченский пролив

евпатория

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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, россия, республика крым, керчь, керченский пролив, евпатория, юрий гоцанюк