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В Крыму обнаружили 13 очагов загрязнения побережья мазутом - РИА Новости, 11.01.2025
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13:25 11.01.2025 (обновлено: 13:53 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/mazut-1993253710.html
В Крыму обнаружили 13 очагов загрязнения побережья мазутом
В Крыму обнаружили 13 очагов загрязнения побережья мазутом - РИА Новости, 11.01.2025
В Крыму обнаружили 13 очагов загрязнения побережья мазутом
В пяти муниципалитетах Крыма выявлено 13 очагов загрязнения побережья мазутом, пляжные территории оперативно очищают, сообщил глава правительства региона Юрий... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T13:25:00+03:00
2025-01-11T13:53:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
россия
республика крым
керчь
керченский пролив
евпатория
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. В пяти муниципалитетах Крыма выявлено 13 очагов загрязнения побережья мазутом, пляжные территории оперативно очищают, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк."На данный момент в пяти муниципальных образованиях – Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах – выявлено 13 очагов загрязнения", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.По его словам, пляжные территории оперативно очищаются от мазута. В работе задействовано более 700 человек и свыше 100 единиц техники.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250111/mazut-1993220924.html
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россия
республика крым
керчь
керченский пролив
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, россия, республика крым, керчь, керченский пролив, евпатория, юрий гоцанюк
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Россия, Республика Крым, Керчь, Керченский пролив, Евпатория, Юрий Гоцанюк
В Крыму обнаружили 13 очагов загрязнения побережья мазутом

В пяти муниципалитетах Крыма обнаружили 13 очагов загрязнения побережья мазутом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут
Волонтеры собирают мазут - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. В пяти муниципалитетах Крыма выявлено 13 очагов загрязнения побережья мазутом, пляжные территории оперативно очищают, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк.
"На данный момент в пяти муниципальных образованиях – Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах – выявлено 13 очагов загрязнения", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
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По его словам, пляжные территории оперативно очищаются от мазута. В работе задействовано более 700 человек и свыше 100 единиц техники.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияРоссияРеспублика КрымКерчьКерченский проливЕвпаторияЮрий Гоцанюк
 
 
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