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В Махачкале восстанавливают подачу электричества после аварии на ЛЭП - РИА Новости, 11.01.2025
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00:58 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/mahachkala-1993213040.html
В Махачкале восстанавливают подачу электричества после аварии на ЛЭП
В Махачкале восстанавливают подачу электричества после аварии на ЛЭП - РИА Новости, 11.01.2025
В Махачкале восстанавливают подачу электричества после аварии на ЛЭП
Специалисты восстанавливают свет у части потребителей Махачкалы, который пропал после аварии на линии электропередачи, сообщает Минэнерго Дагестана в своем... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T00:58:00+03:00
2025-01-11T00:58:00+03:00
происшествия
махачкала
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты восстанавливают свет у части потребителей Махачкалы, который пропал после аварии на линии электропередачи, сообщает Минэнерго Дагестана в своем Telegram-канале. Как сообщается, технологическое нарушение произошло на линии электропередачи 6-10 киловатт, отходящей от подстанции 110 киловатт "Юго-Восточная". Короткое замыкание привело к повреждению энергооборудования, в результате без электроэнергии осталась часть потребителей Махачкалы. "Дагестанские энергетики восстановят электроснабжение части потребителей Махачкалы в течение 3 часов... В настоящее время энергетики делают все возможное для того, чтобы вернуть свет в дома более 10 тысяч абонентов, остающихся без электричества", - сообщает ведомство. Уточняется, что благодаря оперативным действиям специалистов филиала "Дагэнерго" удалось восстановить электроснабжение части обесточенных потребителей. "Ситуация находится на контроле минэнерго Дагестана", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250106/selo-1992683551.html
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
В Махачкале восстанавливают подачу электричества после аварии на ЛЭП

Энергетики восстанавливают свет в Махачкале, который пропал из-за аварии на ЛЭП

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты восстанавливают свет у части потребителей Махачкалы, который пропал после аварии на линии электропередачи, сообщает Минэнерго Дагестана в своем Telegram-канале.
Как сообщается, технологическое нарушение произошло на линии электропередачи 6-10 киловатт, отходящей от подстанции 110 киловатт "Юго-Восточная". Короткое замыкание привело к повреждению энергооборудования, в результате без электроэнергии осталась часть потребителей Махачкалы.
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"Дагестанские энергетики восстановят электроснабжение части потребителей Махачкалы в течение 3 часов... В настоящее время энергетики делают все возможное для того, чтобы вернуть свет в дома более 10 тысяч абонентов, остающихся без электричества", - сообщает ведомство.
Уточняется, что благодаря оперативным действиям специалистов филиала "Дагэнерго" удалось восстановить электроснабжение части обесточенных потребителей.
"Ситуация находится на контроле минэнерго Дагестана", - добавляется в сообщении.
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