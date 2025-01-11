https://ria.ru/20250111/mahachkala-1993213040.html

В Махачкале восстанавливают подачу электричества после аварии на ЛЭП

В Махачкале восстанавливают подачу электричества после аварии на ЛЭП - РИА Новости, 11.01.2025

В Махачкале восстанавливают подачу электричества после аварии на ЛЭП

Специалисты восстанавливают свет у части потребителей Махачкалы, который пропал после аварии на линии электропередачи, сообщает Минэнерго Дагестана в своем... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T00:58:00+03:00

2025-01-11T00:58:00+03:00

2025-01-11T00:58:00+03:00

происшествия

махачкала

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты восстанавливают свет у части потребителей Махачкалы, который пропал после аварии на линии электропередачи, сообщает Минэнерго Дагестана в своем Telegram-канале. Как сообщается, технологическое нарушение произошло на линии электропередачи 6-10 киловатт, отходящей от подстанции 110 киловатт "Юго-Восточная". Короткое замыкание привело к повреждению энергооборудования, в результате без электроэнергии осталась часть потребителей Махачкалы. "Дагестанские энергетики восстановят электроснабжение части потребителей Махачкалы в течение 3 часов... В настоящее время энергетики делают все возможное для того, чтобы вернуть свет в дома более 10 тысяч абонентов, остающихся без электричества", - сообщает ведомство. Уточняется, что благодаря оперативным действиям специалистов филиала "Дагэнерго" удалось восстановить электроснабжение части обесточенных потребителей. "Ситуация находится на контроле минэнерго Дагестана", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250106/selo-1992683551.html

https://ria.ru/20241215/dagestan-1989268884.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, махачкала