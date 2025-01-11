В Махачкале восстанавливают подачу электричества после аварии на ЛЭП
Энергетики восстанавливают свет в Махачкале, который пропал из-за аварии на ЛЭП
Линии электропередачи . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты восстанавливают свет у части потребителей Махачкалы, который пропал после аварии на линии электропередачи, сообщает Минэнерго Дагестана в своем Telegram-канале.
Как сообщается, технологическое нарушение произошло на линии электропередачи 6-10 киловатт, отходящей от подстанции 110 киловатт "Юго-Восточная". Короткое замыкание привело к повреждению энергооборудования, в результате без электроэнергии осталась часть потребителей Махачкалы.
"Дагестанские энергетики восстановят электроснабжение части потребителей Махачкалы в течение 3 часов... В настоящее время энергетики делают все возможное для того, чтобы вернуть свет в дома более 10 тысяч абонентов, остающихся без электричества", - сообщает ведомство.
Уточняется, что благодаря оперативным действиям специалистов филиала "Дагэнерго" удалось восстановить электроснабжение части обесточенных потребителей.
"Ситуация находится на контроле минэнерго Дагестана", - добавляется в сообщении.
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