https://ria.ru/20250111/lukashenko-1993287530.html
Лукашенко одобрил внесение изменений в договор о ЕАЭС
Лукашенко одобрил внесение изменений в договор о ЕАЭС - РИА Новости, 11.01.2025
Лукашенко одобрил внесение изменений в договор о ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T20:39:00+03:00
2025-01-11T20:39:00+03:00
2025-01-11T20:39:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 11 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Соответствующий указ "О проекте международного договора" глава государства подписал 11 января", - говорится в сообщении. Отмечается, что документ одобрен в качестве основы для проведения переговоров. "Подготовка проекта протокола обусловлена необходимостью актуализации договора о ЕАЭС с учетом правоприменительной практики", - пояснили в пресс-службе. Согласно сообщению, изменения касаются вопросов таможенного регулирования, торговли, конкуренции, государственных закупок, энергетики, транспортного контроля, технических регламентов.
https://ria.ru/20250101/lukashenko-1992222134.html
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белоруссия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, В мире
Лукашенко одобрил внесение изменений в договор о ЕАЭС
Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС