https://ria.ru/20250111/kurakhovo-1993282052.html

Жители Курахово рассказали, что ждали прихода российских военных

Жители Курахово рассказали, что ждали прихода российских военных - РИА Новости, 11.01.2025

Жители Курахово рассказали, что ждали прихода российских военных

Жители Курахово ждали прихода российской армии, сообщил корреспондент РИА Новости, побывавший в освобожденном городе вместе со штурмовиками. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T19:20:00+03:00

2025-01-11T19:20:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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КУРАХОВО, 11 янв — РИА Новости. Жители Курахово ждали прихода российской армии, сообщил корреспондент РИА Новости, побывавший в освобожденном городе вместе со штурмовиками."Спасибо, что вы с нами, — 110-я (мотострелковая бригада 51-й армии Южной группировки войск ВС России. — Прим. ред.) к нам первая пришла", — сказала одна женщина и бросилась в объятия российских военных."Мы очень счастливы и рады. Ждем быстрой эвакуации. <...> И не собирались уезжать на Украину. Мы ждали, я говорю, русский мир", — поделился один из местных жителей, объяснив, почему оставался в обстреливаемом городе.По словам корреспондента агентства, город серьезно пострадал, там практически не осталось целых зданий. Украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилой застройке с применением тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Это приводит к гибели мирных граждан. На улицах до сих пор лежат тела, которые сложно вывезти из-за обстрелов.Шестого января Минобороны России сообщило о взятии Курахово, где более двух месяцев продолжались кровопролитные бои. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1980950150.html

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Кадры из освобожденного Курахово в ДНР Корреспондент РИА Новости побывал в освобожденном Курахово в ДНР: город сильно пострадал от обстрелов ВСУ, жители рассказали, что ждали прихода ВС РФ. 2025-01-11T19:20 true PT2M35S

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