https://ria.ru/20250111/kurakhovo-1993282052.html
Жители Курахово рассказали, что ждали прихода российских военных
Жители Курахово рассказали, что ждали прихода российских военных - РИА Новости, 11.01.2025
Жители Курахово рассказали, что ждали прихода российских военных
Жители Курахово ждали прихода российской армии, сообщил корреспондент РИА Новости, побывавший в освобожденном городе вместе со штурмовиками. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T19:20:00+03:00
2025-01-11T19:20:00+03:00
2025-01-11T21:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
украина
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КУРАХОВО, 11 янв — РИА Новости. Жители Курахово ждали прихода российской армии, сообщил корреспондент РИА Новости, побывавший в освобожденном городе вместе со штурмовиками."Спасибо, что вы с нами, — 110-я (мотострелковая бригада 51-й армии Южной группировки войск ВС России. — Прим. ред.) к нам первая пришла", — сказала одна женщина и бросилась в объятия российских военных."Мы очень счастливы и рады. Ждем быстрой эвакуации. <...> И не собирались уезжать на Украину. Мы ждали, я говорю, русский мир", — поделился один из местных жителей, объяснив, почему оставался в обстреливаемом городе.По словам корреспондента агентства, город серьезно пострадал, там практически не осталось целых зданий. Украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилой застройке с применением тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Это приводит к гибели мирных граждан. На улицах до сих пор лежат тела, которые сложно вывезти из-за обстрелов.Шестого января Минобороны России сообщило о взятии Курахово, где более двух месяцев продолжались кровопролитные бои. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1980950150.html
курахово
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Кадры из освобожденного Курахово в ДНР
Корреспондент РИА Новости побывал в освобожденном Курахово в ДНР: город сильно пострадал от обстрелов ВСУ, жители рассказали, что ждали прихода ВС РФ.
2025-01-11T19:20
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Специальная военная операция на Украине, Курахово, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Запорожская область, Безопасность
Жители Курахово рассказали, что ждали прихода российских военных
Жители Курахово не хотели выезжать на Украину и ждали прихода российских военных