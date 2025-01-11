Появились новые подробности крушения самолета в Южной Корее
Чёрные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за 4 минуты до катастрофы
© AP Photo / Ahn Young-joonСпасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Черные ящики из самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в Южной Корее, прекратили запись за несколько минут до катастрофы, сообщило Reuters со ссылкой на министерство транспорта страны.
"Бортовые данные и речевые самописцы кабины пилотов самолета авиакомпании Jeju Air, потерпевшего крушение 29 декабря, перестали записываться примерно за четыре минуты до того, как авиалайнер врезался в бетонную конструкцию в южнокорейском аэропорту Муан", — говорится в публикации.
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Отмечается, что для выяснения причины, по которой черные ящики прекратили запись, проведут расследование.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший 29 декабря рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, погибли 179 человек.
Как уточнили в Jeju Air, самолету было 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед посадкой.
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