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Появились новые подробности крушения самолета в Южной Корее - РИА Новости, 11.01.2025
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13:39 11.01.2025 (обновлено: 17:09 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/krushenie-1993254265.html
Появились новые подробности крушения самолета в Южной Корее
Появились новые подробности крушения самолета в Южной Корее - РИА Новости, 11.01.2025
Появились новые подробности крушения самолета в Южной Корее
Черные ящики из самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в Южной Корее, прекратили запись за несколько минут до катастрофы, сообщило Reuters... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T13:39:00+03:00
2025-01-11T17:09:00+03:00
в мире
южная корея
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Черные ящики из самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в Южной Корее, прекратили запись за несколько минут до катастрофы, сообщило Reuters со ссылкой на министерство транспорта страны."Бортовые данные и речевые самописцы кабины пилотов самолета авиакомпании Jeju Air, потерпевшего крушение 29 декабря, перестали записываться примерно за четыре минуты до того, как авиалайнер врезался в бетонную конструкцию в южнокорейском аэропорту Муан", — говорится в публикации.Отмечается, что для выяснения причины, по которой черные ящики прекратили запись, проведут расследование.Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший 29 декабря рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, погибли 179 человек.Как уточнили в Jeju Air, самолету было 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед посадкой.
https://ria.ru/20241231/faktory-1992122107.html
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в мире, южная корея, муан
В мире, Южная Корея, Муан
Появились новые подробности крушения самолета в Южной Корее

Чёрные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за 4 минуты до катастрофы

© AP Photo / Ahn Young-joonСпасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Черные ящики из самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в Южной Корее, прекратили запись за несколько минут до катастрофы, сообщило Reuters со ссылкой на министерство транспорта страны.
"Бортовые данные и речевые самописцы кабины пилотов самолета авиакомпании Jeju Air, потерпевшего крушение 29 декабря, перестали записываться примерно за четыре минуты до того, как авиалайнер врезался в бетонную конструкцию в южнокорейском аэропорту Муан", — говорится в публикации.
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Отмечается, что для выяснения причины, по которой черные ящики прекратили запись, проведут расследование.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший 29 декабря рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, погибли 179 человек.
Как уточнили в Jeju Air, самолету было 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед посадкой.
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