https://ria.ru/20250111/kotovsk-1993268136.html
В Котовске восстановили подачу тепла, воды и света в дома после атаки БПЛА
В Котовске восстановили подачу тепла, воды и света в дома после атаки БПЛА - РИА Новости, 11.01.2025
В Котовске восстановили подачу тепла, воды и света в дома после атаки БПЛА
Отопление, водоснабжение и электроснабжение домов, повреждённых при атаке украинских БПЛА в тамбовском Котовске, восстановлено, сообщил врио заместителя главы... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T16:14:00+03:00
2025-01-11T16:14:00+03:00
2025-01-11T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
котовск
происшествия
тамбовская область
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Отопление, водоснабжение и электроснабжение домов, повреждённых при атаке украинских БПЛА в тамбовском Котовске, восстановлено, сообщил врио заместителя главы Тамбовской области Евгений Зименко в своём Telegram-канале.В ночь на субботу два украинских БПЛА атаковали Котовск Тамбовской области. В результате пострадали семь человек, всем оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома — выбиты окна и повреждены балконы. В Котовске был объявлен режим ЧС."В Котовске восстановлено тепло-, водо-, электроснабжение домов, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки ВСУ", — написал он.Зименко добавил, что подача газа будет восстановлена после обследования дымовентиляционных каналов и газопотребляющего оборудования."Вопрос дальнейшей подачи коммунальных ресурсов в пострадавшие дома Котовска останется на постоянном контроле созданного сегодня ночью оперштаба", — отметил Зименко.
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Последствия атаки ВСУ на Котовск
В два дома в тамбовском населенном пункте Котовск влетели дроны, есть раненые, сообщает врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале.
2025-01-11T16:14
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РИА Новости
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котовск, происшествия, тамбовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Котовск, Происшествия, Тамбовская область, Вооруженные силы Украины
В Котовске восстановили подачу тепла, воды и света в дома после атаки БПЛА
В Котовске восстановили подачу тепла, воды и света в поврежденные БПЛА ВСУ дома