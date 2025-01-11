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В Котовске ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 11.01.2025 (обновлено: 13:01 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/kotovsk-1993251684.html
В Котовске ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА
В Котовске ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 11.01.2025
В Котовске ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА
Режим ЧС объявлен утром в субботу в Котовске Тамбовской области после ночной атаки двух украинских БПЛА, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T12:46:00+03:00
2025-01-11T13:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
котовск
происшествия
тамбовская область
евгений первышов
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ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Режим ЧС объявлен утром в субботу в Котовске Тамбовской области после ночной атаки двух украинских БПЛА, сообщили в правительстве региона.В ночь на субботу два украинских БПЛА атаковали Котовск Тамбовской области. В результате пострадали семь человек, всем оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома - выбиты окна и повреждены балконы."В настоящее время в границах города объявлен режим чрезвычайной ситуации, действует оперативный штаб", - сообщили на сайте правительства Тамбовской области.Власти добавили, что жители пострадавших квартир разместились у родственников.В результате атаки БПЛА были повреждены не только окна и балконы, но и нарушена кирпичная кладка и повреждена система отопления в доме по улице Посконкина."Руководитель области Евгений Первышов поручил своему заместителю Галине Шеманаевой пообщаться с жильцами, выяснить, кому и какая необходима помощь. Уже в ближайшее время в пострадавших квартирах за счет городского и областного бюджетов будет выполнено остекление. Также в первую очередь восстановят отопление", - добавили власти.
https://ria.ru/20250111/pvo-1993229185.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
котовск
тамбовская область
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Последствия атаки ВСУ на Котовск
В два дома в тамбовском населенном пункте Котовск влетели дроны, есть раненые, сообщает врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале.
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котовск, происшествия, тамбовская область, евгений первышов
Специальная военная операция на Украине, Котовск, Происшествия, Тамбовская область, Евгений Первышов
В Котовске ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА

Режим ЧС объявили в тамбовском Котовске после атаки двух украинских БПЛА

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ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Режим ЧС объявлен утром в субботу в Котовске Тамбовской области после ночной атаки двух украинских БПЛА, сообщили в правительстве региона.
В ночь на субботу два украинских БПЛА атаковали Котовск Тамбовской области. В результате пострадали семь человек, всем оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома - выбиты окна и повреждены балконы.
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"В настоящее время в границах города объявлен режим чрезвычайной ситуации, действует оперативный штаб", - сообщили на сайте правительства Тамбовской области.
Власти добавили, что жители пострадавших квартир разместились у родственников.
В результате атаки БПЛА были повреждены не только окна и балконы, но и нарушена кирпичная кладка и повреждена система отопления в доме по улице Посконкина.
"Руководитель области Евгений Первышов поручил своему заместителю Галине Шеманаевой пообщаться с жильцами, выяснить, кому и какая необходима помощь. Уже в ближайшее время в пострадавших квартирах за счет городского и областного бюджетов будет выполнено остекление. Также в первую очередь восстановят отопление", - добавили власти.
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Специальная военная операция на УкраинеКотовскПроисшествияТамбовская областьЕвгений Первышов
 
 
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