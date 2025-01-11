https://ria.ru/20250111/kotovsk-1993251684.html

В Котовске ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА

В Котовске ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 11.01.2025

В Котовске ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА

Режим ЧС объявлен утром в субботу в Котовске Тамбовской области после ночной атаки двух украинских БПЛА, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T12:46:00+03:00

2025-01-11T12:46:00+03:00

2025-01-11T13:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

котовск

происшествия

тамбовская область

евгений первышов

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ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Режим ЧС объявлен утром в субботу в Котовске Тамбовской области после ночной атаки двух украинских БПЛА, сообщили в правительстве региона.В ночь на субботу два украинских БПЛА атаковали Котовск Тамбовской области. В результате пострадали семь человек, всем оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома - выбиты окна и повреждены балконы."В настоящее время в границах города объявлен режим чрезвычайной ситуации, действует оперативный штаб", - сообщили на сайте правительства Тамбовской области.Власти добавили, что жители пострадавших квартир разместились у родственников.В результате атаки БПЛА были повреждены не только окна и балконы, но и нарушена кирпичная кладка и повреждена система отопления в доме по улице Посконкина."Руководитель области Евгений Первышов поручил своему заместителю Галине Шеманаевой пообщаться с жильцами, выяснить, кому и какая необходима помощь. Уже в ближайшее время в пострадавших квартирах за счет городского и областного бюджетов будет выполнено остекление. Также в первую очередь восстановят отопление", - добавили власти.

https://ria.ru/20250111/pvo-1993229185.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Последствия атаки ВСУ на Котовск В два дома в тамбовском населенном пункте Котовск влетели дроны, есть раненые, сообщает врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале. 2025-01-11T12:46 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

котовск, происшествия, тамбовская область, евгений первышов