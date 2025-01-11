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В Сети отреагировали на резкие слова Фицо в адрес Зеленского
В Сети отреагировали на резкие слова Фицо в адрес Зеленского - РИА Новости, 11.01.2025
В Сети отреагировали на резкие слова Фицо в адрес Зеленского
Пользователи социальной сети Х в комментариях к публикации ирландского журналиста Чея Боуза оценили высказывание премьер-министра Словакии Роберта Фицо в адрес... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T22:17:00+03:00
2025-01-11T22:17:00+03:00
2025-01-11T22:17:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х в комментариях к публикации ирландского журналиста Чея Боуза оценили высказывание премьер-министра Словакии Роберта Фицо в адрес Владимира Зеленского.Политик назвал главу киевского режима попрошайкой и шантажистом."Фицо обязательно должен быть в списке приглашенных на инаугурацию Трампа", — написал пользователь.Боуз ответил на это сообщение, назвав Фицо "замечательным человеком"."Он прав, клоун Зеленский шантажирует Байденов", — подметил другой комментатор."Диктатор-наркоман, должно быть, один из самых успешных попрошаек в истории", — заявили в Сети."Остановите безумие", — призвал пользователь.Заочный конфликт между Зеленским и Фицо разгорелся давно, но особо обострился после встречи последнего с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. По словам самого словацкого премьера, его визит в Москву стал реакцией на отказ главы киевского режима от транзита газа через Украину.Договор о поставках российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истек 31 декабря. Киевский режим отверг возможность продления этого соглашения, поэтому "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.Фицо назвал решение Зеленского политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Словакии и ЕС, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии в эту страну и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992350939.html
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в мире, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, чей боуз, газпром, евросоюз, украина, россия, еврокомиссия
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Газпром, Евросоюз, Украина, Россия, Еврокомиссия