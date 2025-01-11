https://ria.ru/20250111/konflikt-1993292941.html

В Сети отреагировали на резкие слова Фицо в адрес Зеленского

В Сети отреагировали на резкие слова Фицо в адрес Зеленского - РИА Новости, 11.01.2025

В Сети отреагировали на резкие слова Фицо в адрес Зеленского

Пользователи социальной сети Х в комментариях к публикации ирландского журналиста Чея Боуза оценили высказывание премьер-министра Словакии Роберта Фицо в адрес... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T22:17:00+03:00

2025-01-11T22:17:00+03:00

2025-01-11T22:17:00+03:00

в мире

словакия

роберт фицо

владимир зеленский

чей боуз

газпром

евросоюз

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986007504_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_1f0a365899422d2d9e07d40e178c7916.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х в комментариях к публикации ирландского журналиста Чея Боуза оценили высказывание премьер-министра Словакии Роберта Фицо в адрес Владимира Зеленского.Политик назвал главу киевского режима попрошайкой и шантажистом."Фицо обязательно должен быть в списке приглашенных на инаугурацию Трампа", — написал пользователь.Боуз ответил на это сообщение, назвав Фицо "замечательным человеком"."Он прав, клоун Зеленский шантажирует Байденов", — подметил другой комментатор."Диктатор-наркоман, должно быть, один из самых успешных попрошаек в истории", — заявили в Сети."Остановите безумие", — призвал пользователь.Заочный конфликт между Зеленским и Фицо разгорелся давно, но особо обострился после встречи последнего с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. По словам самого словацкого премьера, его визит в Москву стал реакцией на отказ главы киевского режима от транзита газа через Украину.Договор о поставках российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истек 31 декабря. Киевский режим отверг возможность продления этого соглашения, поэтому "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.Фицо назвал решение Зеленского политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Словакии и ЕС, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии в эту страну и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992350939.html

https://ria.ru/20250111/ukraina-1993292485.html

словакия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, чей боуз, газпром, евросоюз, украина, россия, еврокомиссия