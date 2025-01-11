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В Верховной раде назвали последнее препятствие перед окончанием конфликта - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:02 11.01.2025 (обновлено: 22:08 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/konflikt-1993261551.html
В Верховной раде назвали последнее препятствие перед окончанием конфликта
В Верховной раде назвали последнее препятствие перед окончанием конфликта - РИА Новости, 11.01.2025
В Верховной раде назвали последнее препятствие перед окончанием конфликта
На фоне желания всех крупных игроков заключить мир на Украине Владимир Зеленский остается последним препятствием на пути к окончанию конфликта, заявил в YouTube РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:02:00+03:00
2025-01-11T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На фоне желания всех крупных игроков заключить мир на Украине Владимир Зеленский остается последним препятствием на пути к окончанию конфликта, заявил в YouTube депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Зеленский остался вот этим одним препятствием для завершения войны на Украине. Россия декларирует готовность перейти к переговорам, ее поддерживают Китай и Бразилия, Индия занимает нейтральную позицию — я сейчас говорю о крупнейших державах. США многократно уже, я имею в виду переходная команда (избранного президента Дональда. — Прим. ред.) Трампа заявила о готовности к мирным переговорам. В Европе, как обычно, никакого согласия и единства нет. Поэтому остается только Зеленский", — считает политик.По словам нардепа, главное правило переговорщиков заключается в том, чтобы обходить препятствия для достижения соглашения. Как отметил Дубинский, Трамп считает себя "великим переговорщиком", в связи с чем, полагает политик, он будет стремиться решить вопрос с Зеленским."Если обойти его не получается, его нужно устранить", — заключил он.Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250111/bayden-1993281853.html
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в мире, сша, россия, индия, китай, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, верховная рада украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Индия, Китай, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Верховная Рада Украины, НАТО
В Верховной раде назвали последнее препятствие перед окончанием конфликта

В Верховной раде назвали последнее препятствие в решении конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool | Перейти в медиабанкСтол, за которым проходили российско-украинские переговоры. Дворец Долмабахче, Стамбул
Стол, за которым проходили российско-украинские переговоры. Дворец Долмабахче, Стамбул - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
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Стол, за которым проходили российско-украинские переговоры. Дворец Долмабахче, Стамбул. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На фоне желания всех крупных игроков заключить мир на Украине Владимир Зеленский остается последним препятствием на пути к окончанию конфликта, заявил в YouTube депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Зеленский остался вот этим одним препятствием для завершения войны на Украине. Россия декларирует готовность перейти к переговорам, ее поддерживают Китай и Бразилия, Индия занимает нейтральную позицию — я сейчас говорю о крупнейших державах. США многократно уже, я имею в виду переходная команда (избранного президента Дональда. — Прим. ред.) Трампа заявила о готовности к мирным переговорам. В Европе, как обычно, никакого согласия и единства нет. Поэтому остается только Зеленский", — считает политик.
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По словам нардепа, главное правило переговорщиков заключается в том, чтобы обходить препятствия для достижения соглашения. Как отметил Дубинский, Трамп считает себя "великим переговорщиком", в связи с чем, полагает политик, он будет стремиться решить вопрос с Зеленским.
«
"Если обойти его не получается, его нужно устранить", — заключил он.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
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