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Орловский губернатор доставил гуманитарный груз курским десантникам - РИА Новости, 11.01.2025
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Надежные люди
 
21:44 11.01.2025 (обновлено: 22:27 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/klychkov-1993291419.html
Орловский губернатор доставил гуманитарный груз курским десантникам
Орловский губернатор доставил гуманитарный груз курским десантникам - РИА Новости, 11.01.2025
Орловский губернатор доставил гуманитарный груз курским десантникам
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в Telegram-канале о своей поездке к десантникам, служащим на курском направлении, в ходе которой бойцам... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T21:44:00+03:00
2025-01-11T22:27:00+03:00
надежные люди
курская область
орловская область
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в Telegram-канале о своей поездке к десантникам, служащим на курском направлении, в ходе которой бойцам привезли генераторы, рации, маскировочные сети и лекарства. "Сегодня доставил очередной гуманитарный груз для наших давних друзей-десантников, которым мы помогали еще в самых жарких точках – Попасной, Соледаре и Бахмуте. А сейчас они выполняют боевые задачи на важнейшем курском направлении, спасают мирное население и выдавливают противника с нашей земли", – написал Клычков. Губернатор перечислил состав гуманитарной посылки: это запчасти для машин, генераторы, бензопилы, гвозди, газовые баллоны, рации, строительные инструменты, маскировочные сети, электроприборы, носки, нательное белье, медикаменты, продукты и питьевая вода. Клычков сообщил, что бойцам вручили флаги Орловской области и копии Знамени Победы, которое 80 лет назад водрузили в Берлине на крыше здания рейхстага. Солдатам также передали письма орловских детей, поздравили с новогодними праздниками и пожелали скорейшего возвращения домой с победой.
https://ria.ru/20250110/tamozhnya-1993161225.html
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курская область, орловская область
Надежные люди, Курская область, Орловская область
Орловский губернатор доставил гуманитарный груз курским десантникам

Клычков привез курским десантникам генераторы, рации и маскировочные сети

© Фото : Губернатор Клычков/TelegramГуманитарный груз, доставленный орловским губернатором курским десантникам. Кадр видео
Гуманитарный груз, доставленный орловским губернатором курским десантникам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Губернатор Клычков/Telegram
Гуманитарный груз, доставленный орловским губернатором курским десантникам. Кадр видео
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в Telegram-канале о своей поездке к десантникам, служащим на курском направлении, в ходе которой бойцам привезли генераторы, рации, маскировочные сети и лекарства.
"Сегодня доставил очередной гуманитарный груз для наших давних друзей-десантников, которым мы помогали еще в самых жарких точках – Попасной, Соледаре и Бахмуте. А сейчас они выполняют боевые задачи на важнейшем курском направлении, спасают мирное население и выдавливают противника с нашей земли", – написал Клычков.
Губернатор перечислил состав гуманитарной посылки: это запчасти для машин, генераторы, бензопилы, гвозди, газовые баллоны, рации, строительные инструменты, маскировочные сети, электроприборы, носки, нательное белье, медикаменты, продукты и питьевая вода.
Клычков сообщил, что бойцам вручили флаги Орловской области и копии Знамени Победы, которое 80 лет назад водрузили в Берлине на крыше здания рейхстага. Солдатам также передали письма орловских детей, поздравили с новогодними праздниками и пожелали скорейшего возвращения домой с победой.
Маскировочная сеть изготовленная брянскими таможенниками для бойцов приграничья - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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10 января, 17:26
 
Надежные людиКурская областьОрловская область
 
 
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