https://ria.ru/20250111/klychkov-1993291419.html

Орловский губернатор доставил гуманитарный груз курским десантникам

Орловский губернатор доставил гуманитарный груз курским десантникам - РИА Новости, 11.01.2025

Орловский губернатор доставил гуманитарный груз курским десантникам

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в Telegram-канале о своей поездке к десантникам, служащим на курском направлении, в ходе которой бойцам... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T21:44:00+03:00

2025-01-11T21:44:00+03:00

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надежные люди

курская область

орловская область

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в Telegram-канале о своей поездке к десантникам, служащим на курском направлении, в ходе которой бойцам привезли генераторы, рации, маскировочные сети и лекарства. "Сегодня доставил очередной гуманитарный груз для наших давних друзей-десантников, которым мы помогали еще в самых жарких точках – Попасной, Соледаре и Бахмуте. А сейчас они выполняют боевые задачи на важнейшем курском направлении, спасают мирное население и выдавливают противника с нашей земли", – написал Клычков. Губернатор перечислил состав гуманитарной посылки: это запчасти для машин, генераторы, бензопилы, гвозди, газовые баллоны, рации, строительные инструменты, маскировочные сети, электроприборы, носки, нательное белье, медикаменты, продукты и питьевая вода. Клычков сообщил, что бойцам вручили флаги Орловской области и копии Знамени Победы, которое 80 лет назад водрузили в Берлине на крыше здания рейхстага. Солдатам также передали письма орловских детей, поздравили с новогодними праздниками и пожелали скорейшего возвращения домой с победой.

https://ria.ru/20250110/tamozhnya-1993161225.html

курская область

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курская область, орловская область