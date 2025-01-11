Грузия не входит в число приоритетов Трампа, заявил Пушков
Пушков: Грузия не входит в число приоритетов избранного президента США Трампа
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Флаг Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Грузия не входит в число приоритетов избранного президента США Дональда Трампа, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала "вырвать Грузию из когтей северного недруга", то есть России. С помощью Запада, разумеется... Но она не учитывает трех вещей. У Трампа дел полно, помимо Грузии. Она явно не входит в число его приоритетов - во время протестов в Тбилиси Трамп о них ни разу не упомянул. Зурабишвили пыталась "подкатить" к Трампу в Париже, на церемонии в соборе Парижской богоматери, но Трамп отреагировал сдержанно - пожал ей руку, но даже не привстал", - написал он в Telegram-канале.
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Пушков также отметил, что у Евросоюза, "не хватит сил заниматься" Грузией, так как, по его мнению, странам ЕС в 2025 году будет необходимо выстраивать отношения с Трампом, "пытаться не допустить к власти антисистемные партии", которым симпатизируют Трамп и Илон Маск, и сдерживать "антимигрантские" настроения.
Сенатор добавил, что Зурабишвили не помогут даже "громкие, но пустые резолюции Европарламента".
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"Россия - не "недруг" Грузии, а важный для нее рынок и экономический партнер. И это в Грузии знают и понимают. А недруги - это те, кто толкает Грузию к введению убийственных для нее санкций или того хуже - к войне с Россией, чтобы превратить ее во вторую Украину", - добавил Пушков.
Кроме того, сенатор считает, что Зурабишвили "будет вредить Грузии из-за рубежа", где она попытается получить статус "президента в изгнании" и соответствующую поддержку.
"Но всем уже понятно, что она бывшая. А бывших реальная политика не слишком жалует. Печальная судьба Саакашвили - убедительный тому пример", - подытожил он.
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