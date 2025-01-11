https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993248753.html

Власти Гренландии пока не планируют референдум о независимости, пишут СМИ

Власти Гренландии пока не планируют референдум о независимости, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025

Власти Гренландии пока не планируют референдум о независимости, пишут СМИ

Власти Гренландии пока не имеют конкретных планов относительно того, когда провести референдум о независимости острова от Дании, пишет датская телерадиокомпания РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T12:16:00+03:00

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2025-01-11T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Власти Гренландии пока не имеют конкретных планов относительно того, когда провести референдум о независимости острова от Дании, пишет датская телерадиокомпания DR. В пятницу премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что острову не хватает самостоятельности в ведении внешнеполитической деятельности из-за зависимости от Дании. "Ни одна из четырёх партий в парламенте Гренландии, выступающих за независимость, не имеет каких-либо конкретных планов относительно того, когда они хотят провести референдум в Гренландии, который является необходимым условием для достижения независимости", - говорится в сообщении. Тем не менее, по данным телерадиокомпании, многие высокопоставленные гренландские политики хотят, чтобы остров отделился от Дании и стал независимой страной. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html

https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993101223.html

https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993041294.html

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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп