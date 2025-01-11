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Власти Гренландии пока не планируют референдум о независимости, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025
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12:16 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993248753.html
Власти Гренландии пока не планируют референдум о независимости, пишут СМИ
Власти Гренландии пока не планируют референдум о независимости, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025
Власти Гренландии пока не планируют референдум о независимости, пишут СМИ
Власти Гренландии пока не имеют конкретных планов относительно того, когда провести референдум о независимости острова от Дании, пишет датская телерадиокомпания РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T12:16:00+03:00
2025-01-11T12:16:00+03:00
в мире
гренландия
дания
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Власти Гренландии пока не имеют конкретных планов относительно того, когда провести референдум о независимости острова от Дании, пишет датская телерадиокомпания DR. В пятницу премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что острову не хватает самостоятельности в ведении внешнеполитической деятельности из-за зависимости от Дании. "Ни одна из четырёх партий в парламенте Гренландии, выступающих за независимость, не имеет каких-либо конкретных планов относительно того, когда они хотят провести референдум в Гренландии, который является необходимым условием для достижения независимости", - говорится в сообщении. Тем не менее, по данным телерадиокомпании, многие высокопоставленные гренландские политики хотят, чтобы остров отделился от Дании и стал независимой страной. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html
https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993101223.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп
Власти Гренландии пока не планируют референдум о независимости, пишут СМИ

DR: власти Гренландии не имеют конкретных планов по референдуму о независимости

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Власти Гренландии пока не имеют конкретных планов относительно того, когда провести референдум о независимости острова от Дании, пишет датская телерадиокомпания DR.
В пятницу премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что острову не хватает самостоятельности в ведении внешнеполитической деятельности из-за зависимости от Дании.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Премьер Гренландии пожаловался на зависимость от Дании
Вчера, 01:22
"Ни одна из четырёх партий в парламенте Гренландии, выступающих за независимость, не имеет каких-либо конкретных планов относительно того, когда они хотят провести референдум в Гренландии, который является необходимым условием для достижения независимости", - говорится в сообщении.
Тем не менее, по данным телерадиокомпании, многие высокопоставленные гренландские политики хотят, чтобы остров отделился от Дании и стал независимой страной.
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
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СМИ назвали возможное вторжение США в Гренландию самой короткой войной
10 января, 13:15
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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В миреГренландияДанияСШАДональд Трамп
 
 
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