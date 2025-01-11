https://ria.ru/20250111/gorlovka-1993255871.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 11.01.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в субботу выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает управление правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:06:00+03:00
2025-01-11T14:06:00+03:00
2025-01-11T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.25 - населённый пункт Дылеевка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 12.35 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях управления.Кроме того, по данным управления, с 13.20 до 13.35 субботы украинские войска выпустили ещё семь "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250111/gorlovka-1993246070.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Горловку
ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Горловке в субботу