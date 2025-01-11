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Полиция в Саксонии разогнала протестующих против АдГ - РИА Новости, 11.01.2025
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17:56 11.01.2025 (обновлено: 18:32 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/germaniya-1993274373.html
Полиция в Саксонии разогнала протестующих против АдГ
Полиция в Саксонии разогнала протестующих против АдГ - РИА Новости, 11.01.2025
Полиция в Саксонии разогнала протестующих против АдГ
Немецкая полиция разогнала блокирующих улицы манифестантов против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), они перекрыли дорогу перед машиной... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T17:56:00+03:00
2025-01-11T18:32:00+03:00
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германия
саксония
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Немецкая полиция разогнала блокирующих улицы манифестантов против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), они перекрыли дорогу перед машиной сопредседателя АдГ Алисы Вайдель, сообщила газета Junge Freiheit."Антифа (левое радикальное движение - ред.) не пускают Алису Вайдель в зал. На ее машину напали. Полиция силой разгоняет сидячую забастовку!" - написала газета в своем аккаунте в соцсети X. На прикрепленном к публикации видео видно, как полиция разгоняет заблокировавших улицу сидящих демонстрантов. Газета Bild сообщила, что несколько протестующих также приклеили руки к асфальту. Как отмечается, пять манифестантов приклеили себя к трассе B169 более чем в километре от города Риза, в котором проходит партийный съезд АдГ. В ходе полицейской операции по обеспечению порядка легко пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщило отделение полиции федеральной земли Саксония. Отмечается, что на текущий момент полицией были зарегистрированы 34 случая нарушения порядка. Полицейский контингент будет размещен в городе до вечера воскресенья."Силам полиции в итоге удалось обеспечить проведение акции протеста и одновременно прибытие участников на федеральную партийную конференцию", - говорится в сообщении правоохранителей. Ранее Bild сообщила, что более пяти тысяч немцев со всех концов страны собрались на протесте в Ризе в федеральной земле Саксония, чтобы сорвать федеральный съезд АдГ. Ожидается, что в акции примут участие 10 тысяч человек, при этом около 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут стоять на страже общественного порядка. В своей предвыборной программе АдГ хочет прописать ужесточение миграционной политики и выход из еврозоны и ЕС. АдГ намерена стремиться к "основанным на интересах отношениям с ведущими мировыми державами", называя среди таковых США, Китай и Россию. Партия выступает за пребывание Германии в НАТО "до тех пор, пока не будет создан независимый и эффективный европейский военный союз". Придя к власти, партия отменила бы участие страны в экономических санкциях против России и планы уходящего правительства разместить американские ракеты средней дальности в стране. Украина же должна стать "нейтральным государством вне НАТО и Европейского союза". В рамках внутриполитической программы АдГ приводит доводы в пользу традиционной модели семейности. Остаётся открытым вопрос, выступит ли партия за возврат к воинской обязанности. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля. Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря 2024 года бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались. Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября прошлого года после того, как по настоянию Шольца был уволен с поста минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".
https://ria.ru/20250110/mask-1993109422.html
https://ria.ru/20241231/razgovor-1992197287.html
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в мире, германия, саксония, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Саксония, Альтернатива для Германии (партия)
Полиция в Саксонии разогнала протестующих против АдГ

Junge Freiheit: перекрывших улицы протестующих против АдГ разогнала полиция

© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaПротест против съезда правой партии АдГ в Германии
Протест против съезда правой партии АдГ в Германии - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Протест против съезда правой партии АдГ в Германии
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Немецкая полиция разогнала блокирующих улицы манифестантов против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), они перекрыли дорогу перед машиной сопредседателя АдГ Алисы Вайдель, сообщила газета Junge Freiheit.
"Антифа (левое радикальное движение - ред.) не пускают Алису Вайдель в зал. На ее машину напали. Полиция силой разгоняет сидячую забастовку!" - написала газета в своем аккаунте в соцсети X.
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На прикрепленном к публикации видео видно, как полиция разгоняет заблокировавших улицу сидящих демонстрантов.
Газета Bild сообщила, что несколько протестующих также приклеили руки к асфальту. Как отмечается, пять манифестантов приклеили себя к трассе B169 более чем в километре от города Риза, в котором проходит партийный съезд АдГ.
В ходе полицейской операции по обеспечению порядка легко пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщило отделение полиции федеральной земли Саксония.
Отмечается, что на текущий момент полицией были зарегистрированы 34 случая нарушения порядка. Полицейский контингент будет размещен в городе до вечера воскресенья.
"Силам полиции в итоге удалось обеспечить проведение акции протеста и одновременно прибытие участников на федеральную партийную конференцию", - говорится в сообщении правоохранителей.
Ранее Bild сообщила, что более пяти тысяч немцев со всех концов страны собрались на протесте в Ризе в федеральной земле Саксония, чтобы сорвать федеральный съезд АдГ. Ожидается, что в акции примут участие 10 тысяч человек, при этом около 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут стоять на страже общественного порядка.
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В своей предвыборной программе АдГ хочет прописать ужесточение миграционной политики и выход из еврозоны и ЕС. АдГ намерена стремиться к "основанным на интересах отношениям с ведущими мировыми державами", называя среди таковых США, Китай и Россию. Партия выступает за пребывание Германии в НАТО "до тех пор, пока не будет создан независимый и эффективный европейский военный союз". Придя к власти, партия отменила бы участие страны в экономических санкциях против России и планы уходящего правительства разместить американские ракеты средней дальности в стране. Украина же должна стать "нейтральным государством вне НАТО и Европейского союза".
В рамках внутриполитической программы АдГ приводит доводы в пользу традиционной модели семейности. Остаётся открытым вопрос, выступит ли партия за возврат к воинской обязанности.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля. Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря 2024 года бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались.
Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября прошлого года после того, как по настоянию Шольца был уволен с поста минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".
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4 января, 14:27
 
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