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Спецпосланник Трампа прибыл в Израиль для продвижения сделки по Газе - РИА Новости, 11.01.2025
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19:16 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/gaza-1993281503.html
Спецпосланник Трампа прибыл в Израиль для продвижения сделки по Газе
Спецпосланник Трампа прибыл в Израиль для продвижения сделки по Газе - РИА Новости, 11.01.2025
Спецпосланник Трампа прибыл в Израиль для продвижения сделки по Газе
Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в субботу прибыл в Израиль для продвижения сделки по освобождению... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T19:16:00+03:00
2025-01-11T19:16:00+03:00
в мире
израиль
катар
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
исраэль кац
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в субботу прибыл в Израиль для продвижения сделки по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщил 12-й канал израильского телевидения. По данным телеканала, Уиткофф, как ожидается, обсудит данную проблематику с премьером Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. После встречи с американским посланником Нетаньяху проведет консультации с представителями спецслужб, на которых, как ожидается, будет принято решение касательно отправки в Катар на очередной раунд переговоров глав служб внешней разведки "Моссад" и общей безопасности (ШАБАК). Ранее в субботу израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник о достижении прогресса в переговорах по урегулированию в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. При этом канцелярия премьер-министра Нетаньяху еще не делала никаких заявлений касательно Уиткоффа или планов об отправке израильской делегации в Катар. По данным 12-го канала, перед визитом в Израиль Уиткофф провел переговоры в Дохе с премьером Катара шейхом Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. Визит спецпосланника США в регион связан с попытками сторон согласовать сделку по сектору Газа до инаугурации Трампа 20 января. В пятницу министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным представить план полного уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, если израильские заложники не будут освобождены к инаугурации Трампа. Сам Трамп ранее заявлял, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если последние не будут освобождены до его официального вступления в должность. Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
https://ria.ru/20241206/mask-1987806650.html
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в мире, израиль, катар, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Катар, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ХАМАС, Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Спецпосланник Трампа прибыл в Израиль для продвижения сделки по Газе

Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в Израиль для продвижения сделки по Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в субботу прибыл в Израиль для продвижения сделки по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
По данным телеканала, Уиткофф, как ожидается, обсудит данную проблематику с премьером Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. После встречи с американским посланником Нетаньяху проведет консультации с представителями спецслужб, на которых, как ожидается, будет принято решение касательно отправки в Катар на очередной раунд переговоров глав служб внешней разведки "Моссад" и общей безопасности (ШАБАК).
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Глава Израиля попросил Маска повлиять на переговоры по Газе, пишет FT
6 декабря 2024, 18:44
Ранее в субботу израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник о достижении прогресса в переговорах по урегулированию в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. При этом канцелярия премьер-министра Нетаньяху еще не делала никаких заявлений касательно Уиткоффа или планов об отправке израильской делегации в Катар.
По данным 12-го канала, перед визитом в Израиль Уиткофф провел переговоры в Дохе с премьером Катара шейхом Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. Визит спецпосланника США в регион связан с попытками сторон согласовать сделку по сектору Газа до инаугурации Трампа 20 января.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
В ХАМАС оценили реакцию Путина на действия Израиля в секторе Газа
29 декабря 2024, 08:04
В пятницу министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным представить план полного уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, если израильские заложники не будут освобождены к инаугурации Трампа. Сам Трамп ранее заявлял, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если последние не будут освобождены до его официального вступления в должность.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Байден и Трамп обсудили ситуацию с заложниками в Газе, пишет Axios
14 ноября 2024, 10:51
 
В миреИзраильКатарСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИсраэль КацХАМАСМоссадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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