Спецпосланник Трампа прибыл в Израиль для продвижения сделки по Газе
Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в Израиль для продвижения сделки по Газе
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в субботу прибыл в Израиль для продвижения сделки по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
По данным телеканала, Уиткофф, как ожидается, обсудит данную проблематику с премьером Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. После встречи с американским посланником Нетаньяху проведет консультации с представителями спецслужб, на которых, как ожидается, будет принято решение касательно отправки в Катар на очередной раунд переговоров глав служб внешней разведки "Моссад" и общей безопасности (ШАБАК).
Глава Израиля попросил Маска повлиять на переговоры по Газе, пишет FT
6 декабря 2024, 18:44
Ранее в субботу израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник о достижении прогресса в переговорах по урегулированию в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. При этом канцелярия премьер-министра Нетаньяху еще не делала никаких заявлений касательно Уиткоффа или планов об отправке израильской делегации в Катар.
В ХАМАС оценили реакцию Путина на действия Израиля в секторе Газа
29 декабря 2024, 08:04
В пятницу министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным представить план полного уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, если израильские заложники не будут освобождены к инаугурации Трампа. Сам Трамп ранее заявлял, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если последние не будут освобождены до его официального вступления в должность.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
Байден и Трамп обсудили ситуацию с заложниками в Газе, пишет Axios
14 ноября 2024, 10:51