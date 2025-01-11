https://ria.ru/20250111/gaza-1993281503.html

Спецпосланник Трампа прибыл в Израиль для продвижения сделки по Газе

Спецпосланник Трампа прибыл в Израиль для продвижения сделки по Газе - РИА Новости, 11.01.2025

Спецпосланник Трампа прибыл в Израиль для продвижения сделки по Газе

Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в субботу прибыл в Израиль для продвижения сделки по освобождению... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T19:16:00+03:00

2025-01-11T19:16:00+03:00

2025-01-11T19:16:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в субботу прибыл в Израиль для продвижения сделки по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщил 12-й канал израильского телевидения. По данным телеканала, Уиткофф, как ожидается, обсудит данную проблематику с премьером Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. После встречи с американским посланником Нетаньяху проведет консультации с представителями спецслужб, на которых, как ожидается, будет принято решение касательно отправки в Катар на очередной раунд переговоров глав служб внешней разведки "Моссад" и общей безопасности (ШАБАК). Ранее в субботу израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник о достижении прогресса в переговорах по урегулированию в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. При этом канцелярия премьер-министра Нетаньяху еще не делала никаких заявлений касательно Уиткоффа или планов об отправке израильской делегации в Катар. По данным 12-го канала, перед визитом в Израиль Уиткофф провел переговоры в Дохе с премьером Катара шейхом Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. Визит спецпосланника США в регион связан с попытками сторон согласовать сделку по сектору Газа до инаугурации Трампа 20 января. В пятницу министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным представить план полного уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, если израильские заложники не будут освобождены к инаугурации Трампа. Сам Трамп ранее заявлял, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если последние не будут освобождены до его официального вступления в должность. Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.

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https://ria.ru/20241229/izrail-1991961724.html

https://ria.ru/20241114/bajden-1983684145.html

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