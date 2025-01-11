https://ria.ru/20250111/frantsiya-1993212646.html

Во Франции похоронят основателя "Национального фронта" Жана-Мари Ле Пена

Во Франции похоронят основателя "Национального фронта" Жана-Мари Ле Пена - РИА Новости, 11.01.2025

Во Франции похоронят основателя "Национального фронта" Жана-Мари Ле Пена

Во Франции в субботу состоятся похороны одного из известнейших и провокационных политиков XX века, основателя правой партии "Национальный фронт" Жана-Мари Ле... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T00:51:00+03:00

2025-01-11T00:51:00+03:00

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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Во Франции в субботу состоятся похороны одного из известнейших и провокационных политиков XX века, основателя правой партии "Национальный фронт" Жана-Мари Ле Пена. Ле Пен скончался во вторник, 7 января, в возрасте 96 лет, в окружении семьи в медицинском учреждении рядом с Парижем. Его дочь Марин в это время находилась на разрушенной ураганом Майотте, французской заморской территории в Индийском океане, и узнала о смерти отца позже от журналистов. Ле Пен будет похоронен в своем родном городе Ла-Трините-сюр-Мер в Бретани на северо-западе Франции. На отпевании и церемонии будет присутствовать только близкий круг родственников. Несмотря на то, что в этой бретонской коммуне проживают лишь 1,7 тысячи человек, префектура сообщила о дополнительных мерах безопасности, "учитывая характер его личности и собрания, которые произошли в нескольких французских мегаполисах" после его смерти. Известие о его кончине политика было по-разному воспринято на родине. Так, президент Эммануэль Макрон написал, что его "рассудит история", отметив при этом, что Ле Пен "играл роль в общественной жизни нашей страны на протяжении почти семидесяти лет". При этом в ряде французских городов, включая Париж, Лион и Марсель, сотни людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать эту новость. Собравшиеся кричали "Ура", запускали фейерверки и открывали бутылки с шампанским. Многие держали плакаты оскорбительного содержания. Акции получили осуждение главы МВД Франции Бруно Ретайо, который назвал сцены ликования постыдными. Ле Пен, по образованию юрист, в 28 лет стал самым молодым депутатом парламента, избравшись от партии крайне правого политика, поддержавшего коллаборационистское правительство Виши, Пьера Пужада. В 1972 году он основал партию "Национальный фронт", имевшую консерваторскую и националистическую идеологию. В 1984 году Ле Пен был избран в Европарламент и до окончания своего мандата в 2019 году постоянно переизбирался. Отличавшийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло – в 1974, 1988, 1995, 2002 и 2007 годах. В 2002 году он вышел во второй тур, что стало сенсацией, но уступил Жаку Шираку. Ле Пен возглавлял "Национальный фронт" до 2011 года, когда его сменила Марин Ле Пен, а в 2015 году он был исключен из партии. Ле Пен имел репутацию скандального политика за бурные дебаты, часто с применением физической силы, и расистские и антимусульманские высказывания, за которые не раз был оштрафован. В 2015 году Ле Пен вновь спровоцировал скандал, публично повторив свои заявления по поводу газовых камер во время Второй мировой войны, которые, по его мнению, были "лишь деталью" истории, что привлекло внимание правоохранительных органов. Марин Ле Пен многие годы пытается отойти от наследия отца, неоднократно осужденного за разжигание ненависти на почве расизма. С этим связано и переименование партии в "Национальное объединение". Ле Пен отказалась от многих радикальных идей "Национального фронта", включая выход из НАТО, Евросоюза и еврозоны. Однако партия по-прежнему считает необходимым ужесточение миграционной политики: ограничение количества выдаваемых приезжим виз, депортацию совершивших преступление иностранцев, контроль на границах, требования знания французского языка и большая интеграция в общество для приезжих. Новая линия партия приносит плоды: число ее депутатов в Европарламенте продолжает расти, а на внеочередных выборах в парламент Франции она почти удвоила количество мандатов, став самой крупной оппозиционной фракцией в Нацсобрании. В последние годы против Жана-Мари Ле Пена, Марин Ле Пен и других членов "Национального объединения" шло расследование по обвинению в растрате средств Европарламента путем якобы фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии. Процесс прошел осенью 2024 года, однако состояние здоровья Ле Пена резко ухудшилось в последние годы, и по этой причине суд освободил его от необходимости являться на слушания. С прошлого года его дочери – Марин Ле Пен, а также две ее сестры Мари-Каролин и Ян Ле Пен являлись бенефициарами "мандата на защиту" - меры, сравнимой с опекой, - которая позволяла им совершать различные действия от имени своего отца.

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https://ria.ru/20241218/prezident-1989925990.html

https://ria.ru/20241223/frantsiya-1990906255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, париж, майотта, марин ле пен, эммануэль макрон, жак ширак, европарламент, нато, жан-мари ле пен