https://ria.ru/20250111/efimov-1993162745.html

Ефимов: в Хорошево-Мневниках завершается строительство детского сада

Ефимов: в Хорошево-Мневниках завершается строительство детского сада - РИА Новости, 11.01.2025

Ефимов: в Хорошево-Мневниках завершается строительство детского сада

Строительство детского сада на 350 мест завершается в Хорошево-Мневниках на северо-западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T12:17:00+03:00

2025-01-11T12:17:00+03:00

2025-01-11T12:17:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f7cb3c8e6804e1069d2f6e572995e03.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Строительство детского сада на 350 мест завершается в Хорошево-Мневниках на северо-западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, детский сад на 7 тысяч квадратных метров, включающий бассейн, возводится на улице Шеногина в составе жилого комплекса "Сидней Сити", девелопером которого является ФСК."В трехэтажном здании предусмотрены спортивный зал площадью почти 160 квадратных метров, музыкальный зал, кабинет для коррекционно-развивающих занятий, групповые ячейки. Завершить строительство объекта планируют в первом квартале 2025 года, после этого детский сад передадут в столичную систему образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении указывается, что детский сад облицуют закаленным стеклом и плитами из литьевого бетона. Также в здании будет оборудован лифт.Руководитель столичного департамента градполитики Владислав Овчинский добавил, что групповые ячейки для детей трех-четырех лет разместятся на первом этаже. Кроме того, рядом с детским садом организуют 14 прогулочных площадок, пространство для занятий физкультурой, площадку для мероприятий.Кроме того, рядом с детским садом будет размещена стоянка для колясок, санок и персональных средств передвижения.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году в городе появился 81 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.

https://ria.ru/20250110/efimov-1993093998.html

https://ria.ru/20250110/efimov-1993087513.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы