https://ria.ru/20250111/efimov-1993160194.html
Ефимов: за пять лет медучреждения получили 57 объектов недвижимости
Ефимов: за пять лет медучреждения получили 57 объектов недвижимости - РИА Новости, 11.01.2025
Ефимов: за пять лет медучреждения получили 57 объектов недвижимости
Московские медицинские учреждения с 2020 года получили около 730 тысяч квадратных метров новых площадей, им передали 57 разных объектов недвижимости, сообщил... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T13:07:00+03:00
2025-01-11T13:07:00+03:00
2025-01-11T13:07:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московские медицинские учреждения с 2020 года получили около 730 тысяч квадратных метров новых площадей, им передали 57 разных объектов недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За последние пять лет город передал столичной системе здравоохранения 57 зданий и технических сооружений общей площадью около 730 тысяч квадратных метров. Они находятся в 11 административных округах Москвы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что больше всего зданий получили медучреждения Новой Москвы. Им предоставили 21 объект площадью более 200 тысяч квадратных метров.В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что на северо-востоке Москвы медучреждениям предоставили семь зданий, на севере – шесть объектов.Кроме того, на юге столицы медицинские учреждения получили пять зданий, а на востоке – четыре. Сюда вошел Центр ментального здоровья в районе Богородское площадью более 11,5 тысячи квадратных метров, добавляется в пресс-релизе.В центре города московским медицинским учреждениям передали три объекта.
https://ria.ru/20250110/efimov-1993093998.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: за пять лет медучреждения получили 57 объектов недвижимости
Ефимов: за пять лет медучреждения Москвы получили 57 объектов недвижимости
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московские медицинские учреждения с 2020 года получили около 730 тысяч квадратных метров новых площадей, им передали 57 разных объектов недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За последние пять лет город передал столичной системе здравоохранения 57 зданий и технических сооружений общей площадью около 730 тысяч квадратных метров. Они находятся в 11 административных округах Москвы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что больше всего зданий получили медучреждения Новой Москвы. Им предоставили 21 объект площадью более 200 тысяч квадратных метров.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что на северо-востоке Москвы медучреждениям предоставили семь зданий, на севере – шесть объектов.
Кроме того, на юге столицы медицинские учреждения получили пять зданий, а на востоке – четыре. Сюда вошел Центр ментального здоровья в районе Богородское площадью более 11,5 тысячи квадратных метров, добавляется в пресс-релизе.
В центре города московским медицинским учреждениям передали три объекта.