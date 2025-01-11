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В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:35 11.01.2025 (обновлено: 00:43 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/drony-1993212122.html
В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА
В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 11.01.2025
В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА
ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько БПЛА в Воронеже и в двух районах области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщает губернатор... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T00:35:00+03:00
2025-01-11T00:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
воронеж
безопасность
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько БПЛА в Воронеже и в двух районах области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщает губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и в двух районах области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.Гусев уточняет, что опасность атаки БПЛА, объявленная в регионе в 21.53 мск пятницы, сохраняется.
https://ria.ru/20250110/pvo-1993208120.html
воронежская область
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воронежская область, воронеж, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Воронеж, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА

Гусев: в Воронеже и в двух районах области уничтожили несколько беспилотников

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько БПЛА в Воронеже и в двух районах области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщает губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и в двух районах области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.
Гусев уточняет, что опасность атаки БПЛА, объявленная в регионе в 21.53 мск пятницы, сохраняется.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Над территорией России сбили семь беспилотников ВСУ
Вчера, 22:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьВоронежБезопасностьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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