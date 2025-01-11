https://ria.ru/20250111/drony-1993212122.html

В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА

В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 11.01.2025

В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА

ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько БПЛА в Воронеже и в двух районах области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщает губернатор... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T00:35:00+03:00

2025-01-11T00:35:00+03:00

2025-01-11T00:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

воронеж

безопасность

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько БПЛА в Воронеже и в двух районах области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщает губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и в двух районах области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.Гусев уточняет, что опасность атаки БПЛА, объявленная в регионе в 21.53 мск пятницы, сохраняется.

https://ria.ru/20250110/pvo-1993208120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, воронеж, безопасность, александр гусев (губернатор)