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Умер артист Валерий Демин

Умер артист Валерий Демин - РИА Новости, 11.01.2025

Умер артист Валерий Демин

Народный артист Удмуртии Валерий Демин умер на 83-м году жизни, сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев на своей странице "ВКонтакте". РИА Новости, 11.01.2025

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культура

валерий демин

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Народный артист Удмуртии Валерий Демин умер на 83-м году жизни, сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев на своей странице "ВКонтакте"."С глубоким прискорбием сообщаем, что 10 января ушел из жизни Валерий Иванович Демин – выдающийся артист, более 40 лет отдавший сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского", — написал он.Похороны и отпевание состоятся 14 января.Демин родился в Оренбургской области, был заслуженным артистом России. В театре участвовал в классических опереттах и музыкальных комедиях: "Весёлая вдова", "Королева чардаша", "Баядера", "Летучая мышь" и "Цыганский барон".

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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2025

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валерий демин, россия, удмуртская республика (удмуртия)