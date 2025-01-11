Рейтинг@Mail.ru
Умер артист Валерий Демин - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:59 11.01.2025 (обновлено: 21:00 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/demin-1993289301.html
Умер артист Валерий Демин
Умер артист Валерий Демин - РИА Новости, 11.01.2025
Умер артист Валерий Демин
Народный артист Удмуртии Валерий Демин умер на 83-м году жизни, сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев на своей странице "ВКонтакте". РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T20:59:00+03:00
2025-01-11T21:00:00+03:00
культура
валерий демин
россия
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993288733_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3eb7710ce4388ca91df952de7dcdfc81.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Народный артист Удмуртии Валерий Демин умер на 83-м году жизни, сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев на своей странице "ВКонтакте"."С глубоким прискорбием сообщаем, что 10 января ушел из жизни Валерий Иванович Демин – выдающийся артист, более 40 лет отдавший сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского", — написал он.Похороны и отпевание состоятся 14 января.Демин родился в Оренбургской области, был заслуженным артистом России. В театре участвовал в классических опереттах и музыкальных комедиях: "Весёлая вдова", "Королева чардаша", "Баядера", "Летучая мышь" и "Цыганский барон".
россия
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993288733_246:0:1686:1080_1920x0_80_0_0_53d7e94939875e3bbadce53dc8b60a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий демин, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Культура, Валерий Демин, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Умер артист Валерий Демин

Народный артист Удмуртии Валерий Демин умер на 83-м году жизни

© Фото : Владимир Соловьев/ВКонтактеНародный артист Удмуртии Валерий Дёмин
Народный артист Удмуртии Валерий Дёмин - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Владимир Соловьев/ВКонтакте
Народный артист Удмуртии Валерий Дёмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Народный артист Удмуртии Валерий Демин умер на 83-м году жизни, сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев на своей странице "ВКонтакте".
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 10 января ушел из жизни Валерий Иванович Демин – выдающийся артист, более 40 лет отдавший сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского", — написал он.
Похороны и отпевание состоятся 14 января.
Демин родился в Оренбургской области, был заслуженным артистом России. В театре участвовал в классических опереттах и музыкальных комедиях: "Весёлая вдова", "Королева чардаша", "Баядера", "Летучая мышь" и "Цыганский барон".
 
КультураВалерий ДеминРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала