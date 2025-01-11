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Умер артист Валерий Демин
Умер артист Валерий Демин - РИА Новости, 11.01.2025
Умер артист Валерий Демин
Народный артист Удмуртии Валерий Демин умер на 83-м году жизни, сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев на своей странице "ВКонтакте". РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T20:59:00+03:00
2025-01-11T20:59:00+03:00
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культура
валерий демин
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Народный артист Удмуртии Валерий Демин умер на 83-м году жизни, сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев на своей странице "ВКонтакте"."С глубоким прискорбием сообщаем, что 10 января ушел из жизни Валерий Иванович Демин – выдающийся артист, более 40 лет отдавший сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского", — написал он.Похороны и отпевание состоятся 14 января.Демин родился в Оренбургской области, был заслуженным артистом России. В театре участвовал в классических опереттах и музыкальных комедиях: "Весёлая вдова", "Королева чардаша", "Баядера", "Летучая мышь" и "Цыганский барон".
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валерий демин, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Культура, Валерий Демин, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Умер артист Валерий Демин
Народный артист Удмуртии Валерий Демин умер на 83-м году жизни