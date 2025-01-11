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Экс-замминистра обороны Британии заподозрили в педофилии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025
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23:47 11.01.2025 (обновлено: 23:54 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/britaniya-1993297756.html
Экс-замминистра обороны Британии заподозрили в педофилии, пишут СМИ
Экс-замминистра обороны Британии заподозрили в педофилии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025
Экс-замминистра обороны Британии заподозрили в педофилии, пишут СМИ
Бывший заместитель министра обороны Великобритании Айвор Каплин задержан по подозрению в педофилии, сообщает газета Sun. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T23:47:00+03:00
2025-01-11T23:54:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Великобритании Айвор Каплин задержан по подозрению в педофилии, сообщает газета Sun."Бывший член парламента и (замминистра обороны – ред.) Айвор Каплин был арестован по подозрению в сексуальных преступлениях против детей", - пишет газета.Отмечается, что в сети появилось видео того, как человека, который представляется Каплином, заключили в наручники на улице.По данным газеты, членство Каплина в правящей Лейбористской партии было приостановлено несколько месяцев назад из-за не уточненных тогда "серьезных обвинений", которые он отрицает.Полиция подтвердила газете задержание 66-летнего мужчины 11 января и заявила, что начала расследование.
https://ria.ru/20250109/britaniya-1992873773.html
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в мире, великобритания, министерство обороны великобритании
В мире, Великобритания, Министерство обороны Великобритании
Экс-замминистра обороны Британии заподозрили в педофилии, пишут СМИ

Sun: экс-замминистра обороны Британии задержали по подозрению в педофилии

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Великобритании Айвор Каплин задержан по подозрению в педофилии, сообщает газета Sun.
"Бывший член парламента и (замминистра обороны – ред.) Айвор Каплин был арестован по подозрению в сексуальных преступлениях против детей", - пишет газета.
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СМИ: в Британии проголосовали против расследования изнасилований детей
9 января, 04:59
Отмечается, что в сети появилось видео того, как человека, который представляется Каплином, заключили в наручники на улице.
По данным газеты, членство Каплина в правящей Лейбористской партии было приостановлено несколько месяцев назад из-за не уточненных тогда "серьезных обвинений", которые он отрицает.
Полиция подтвердила газете задержание 66-летнего мужчины 11 января и заявила, что начала расследование.
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