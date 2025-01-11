https://ria.ru/20250111/britaniya-1993297756.html

Экс-замминистра обороны Британии заподозрили в педофилии, пишут СМИ

Экс-замминистра обороны Британии заподозрили в педофилии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025

Экс-замминистра обороны Британии заподозрили в педофилии, пишут СМИ

Бывший заместитель министра обороны Великобритании Айвор Каплин задержан по подозрению в педофилии, сообщает газета Sun. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T23:47:00+03:00

2025-01-11T23:47:00+03:00

2025-01-11T23:54:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Великобритании Айвор Каплин задержан по подозрению в педофилии, сообщает газета Sun."Бывший член парламента и (замминистра обороны – ред.) Айвор Каплин был арестован по подозрению в сексуальных преступлениях против детей", - пишет газета.Отмечается, что в сети появилось видео того, как человека, который представляется Каплином, заключили в наручники на улице.По данным газеты, членство Каплина в правящей Лейбористской партии было приостановлено несколько месяцев назад из-за не уточненных тогда "серьезных обвинений", которые он отрицает.Полиция подтвердила газете задержание 66-летнего мужчины 11 января и заявила, что начала расследование.

https://ria.ru/20250109/britaniya-1992873773.html

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