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Экс-замминистра обороны Британии заподозрили в педофилии, пишут СМИ
Экс-замминистра обороны Британии заподозрили в педофилии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025
Экс-замминистра обороны Британии заподозрили в педофилии, пишут СМИ
Бывший заместитель министра обороны Великобритании Айвор Каплин задержан по подозрению в педофилии, сообщает газета Sun. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T23:47:00+03:00
2025-01-11T23:47:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Великобритании Айвор Каплин задержан по подозрению в педофилии, сообщает газета Sun."Бывший член парламента и (замминистра обороны – ред.) Айвор Каплин был арестован по подозрению в сексуальных преступлениях против детей", - пишет газета.Отмечается, что в сети появилось видео того, как человека, который представляется Каплином, заключили в наручники на улице.По данным газеты, членство Каплина в правящей Лейбористской партии было приостановлено несколько месяцев назад из-за не уточненных тогда "серьезных обвинений", которые он отрицает.Полиция подтвердила газете задержание 66-летнего мужчины 11 января и заявила, что начала расследование.
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в мире, великобритания, министерство обороны великобритании
В мире, Великобритания, Министерство обороны Великобритании
Экс-замминистра обороны Британии заподозрили в педофилии, пишут СМИ
Sun: экс-замминистра обороны Британии задержали по подозрению в педофилии