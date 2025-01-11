https://ria.ru/20250111/britanija-1993213675.html

В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания помощи

В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания помощи - РИА Новости, 11.01.2025

В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания помощи

Около 50 человек в день умирают в Британии только из-за ожидания помощи в больницах, не справляющихся с сезонным наплывом пациентов, сообщает издание Times со... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T01:07:00+03:00

2025-01-11T01:07:00+03:00

2025-01-11T01:07:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Около 50 человек в день умирают в Британии только из-за ожидания помощи в больницах, не справляющихся с сезонным наплывом пациентов, сообщает издание Times со ссылкой на проведенный анализ данных. Ранее издание сообщало, что крупные больницы Великобритании не справляются с сезонным наплывом пациентов с гриппом и другими вирусными заболеваниями, ожидание в отделении неотложной помощи в некоторых случаях составляет 50 часов. "По данным анализа, проведенного ведущими врачами, из-за задержек в оказании неотложной помощи ежедневно умирают около 50 человек", - пишет издание. В декабре 2024 года почти 167 тысяч пациентов ждали оказания помощи более 12 часов. В частности, газета подсчитала, что избыточные смерти из-за задержек помощи выросли примерно до 16 тысяч в 2024 году. Times приводит слова министра здравоохранения страны Уэса Стритинга о том, что ему "стыдно" за лечение, оказываемое некоторым пациентам, многим из которых приходится ждать до двух дней в отделении неотложной помощи или лечиться в коридорах из-за отсутствия свободных коек.

https://ria.ru/20250108/bolnitsy-1992778440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания