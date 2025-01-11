https://ria.ru/20250111/britanija-1993213675.html
В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания помощи
В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания помощи - РИА Новости, 11.01.2025
В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания помощи
Около 50 человек в день умирают в Британии только из-за ожидания помощи в больницах, не справляющихся с сезонным наплывом пациентов, сообщает издание Times со... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T01:07:00+03:00
2025-01-11T01:07:00+03:00
2025-01-11T01:07:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Около 50 человек в день умирают в Британии только из-за ожидания помощи в больницах, не справляющихся с сезонным наплывом пациентов, сообщает издание Times со ссылкой на проведенный анализ данных. Ранее издание сообщало, что крупные больницы Великобритании не справляются с сезонным наплывом пациентов с гриппом и другими вирусными заболеваниями, ожидание в отделении неотложной помощи в некоторых случаях составляет 50 часов. "По данным анализа, проведенного ведущими врачами, из-за задержек в оказании неотложной помощи ежедневно умирают около 50 человек", - пишет издание. В декабре 2024 года почти 167 тысяч пациентов ждали оказания помощи более 12 часов. В частности, газета подсчитала, что избыточные смерти из-за задержек помощи выросли примерно до 16 тысяч в 2024 году. Times приводит слова министра здравоохранения страны Уэса Стритинга о том, что ему "стыдно" за лечение, оказываемое некоторым пациентам, многим из которых приходится ждать до двух дней в отделении неотложной помощи или лечиться в коридорах из-за отсутствия свободных коек.
https://ria.ru/20250108/bolnitsy-1992778440.html
https://ria.ru/20250107/ran-1992718086.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания
В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания помощи
В Британии около 50 человек в день умирают только из-за ожидания в больницах
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Около 50 человек в день умирают в Британии только из-за ожидания помощи в больницах, не справляющихся с сезонным наплывом пациентов, сообщает издание Times
со ссылкой на проведенный анализ данных.
Ранее издание сообщало, что крупные больницы Великобритании
не справляются с сезонным наплывом пациентов с гриппом и другими вирусными заболеваниями, ожидание в отделении неотложной помощи в некоторых случаях составляет 50 часов.
"По данным анализа, проведенного ведущими врачами, из-за задержек в оказании неотложной помощи ежедневно умирают около 50 человек", - пишет издание.
В декабре 2024 года почти 167 тысяч пациентов ждали оказания помощи более 12 часов. В частности, газета подсчитала, что избыточные смерти из-за задержек помощи выросли примерно до 16 тысяч в 2024 году.
Times приводит слова министра здравоохранения страны Уэса Стритинга о том, что ему "стыдно" за лечение, оказываемое некоторым пациентам, многим из которых приходится ждать до двух дней в отделении неотложной помощи или лечиться в коридорах из-за отсутствия свободных коек.