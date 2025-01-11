https://ria.ru/20250111/bolgariya-1993212278.html

В Болгарии потребовали забрать у Украины часть территории

В Болгарии потребовали забрать у Украины часть территории - РИА Новости, 11.01.2025

В Болгарии потребовали забрать у Украины часть территории

Болгарии следует заявить о претензиях на Южную Бессарабию перед мирным конгрессом по Украине, заявил лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов в РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T00:43:00+03:00

2025-01-11T00:43:00+03:00

2025-01-11T01:10:00+03:00

в мире

болгария

украина

одесская область

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Болгарии следует заявить о претензиях на Южную Бессарабию перед мирным конгрессом по Украине, заявил лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов в своем Telegram-канале."Украина распадается, и на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна претендовать на Болгарскую (Южную. — Прим. ред.) Бессарабию", — написал он.По словам Костадинова, болгарское государство владело этим регионом более 450 лет, При этом болгары до сих пор остаются коренным населением Южной Бессарабии.Эта историческая область находится в нижнем течении реки Дунай. Она включает в себя такие города, как Кагул, Измаил и Болград. Значительная часть региона входит в состав Одесской области.

https://ria.ru/20250110/zalozhniki-1993034845.html

болгария

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одесская область

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в мире, болгария, украина, одесская область