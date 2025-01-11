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В Болгарии потребовали забрать у Украины часть территории
В Болгарии потребовали забрать у Украины часть территории - РИА Новости, 11.01.2025
В Болгарии потребовали забрать у Украины часть территории
Болгарии следует заявить о претензиях на Южную Бессарабию перед мирным конгрессом по Украине, заявил лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов в РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T00:43:00+03:00
2025-01-11T00:43:00+03:00
2025-01-11T01:10:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Болгарии следует заявить о претензиях на Южную Бессарабию перед мирным конгрессом по Украине, заявил лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов в своем Telegram-канале."Украина распадается, и на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна претендовать на Болгарскую (Южную. — Прим. ред.) Бессарабию", — написал он.По словам Костадинова, болгарское государство владело этим регионом более 450 лет, При этом болгары до сих пор остаются коренным населением Южной Бессарабии.Эта историческая область находится в нижнем течении реки Дунай. Она включает в себя такие города, как Кагул, Измаил и Болград. Значительная часть региона входит в состав Одесской области.
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В мире, Болгария, Украина, Одесская область
В Болгарии потребовали забрать у Украины часть территории
Политик Костадинов призвал Софию заявить претензию на Южную Бессарабию Украины