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В Тамбовской области семь человек пострадали при атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 11.01.2025 (обновлено: 10:39 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/bespilotniki-1993239533.html
В Тамбовской области семь человек пострадали при атаке украинских БПЛА
В Тамбовской области семь человек пострадали при атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 11.01.2025
В Тамбовской области семь человек пострадали при атаке украинских БПЛА
Семь человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на жилые дома в Тамбовской области, у них порезы и повышенное давление, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T10:32:00+03:00
2025-01-11T10:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
тамбовская область
происшествия
евгений первышов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Семь человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на жилые дома в Тамбовской области, у них порезы и повышенное давление, сообщил врио губернатора Евгений Первышов в Telegram-канале."По уточненной информации, пострадавших семеро - у троих порезы от осколков разбившихся окон, ещё четверо пожаловались на повышенное давление", - написал он.Первышов отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тамбовская область
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тамбовская область, происшествия, евгений первышов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Происшествия, Евгений Первышов, Вооруженные силы Украины
В Тамбовской области семь человек пострадали при атаке украинских БПЛА

Первышов: 7 человек пострадали из-за атаки украинских БПЛА в Тамбовской области

© Евгений Первышов/TelegramПоследствсия атаки украинских БПЛА на жилой дом в Тамбовской области
Последствсия атаки украинских БПЛА на жилой дом в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Евгений Первышов/Telegram
Последствсия атаки украинских БПЛА на жилой дом в Тамбовской области
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Семь человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на жилые дома в Тамбовской области, у них порезы и повышенное давление, сообщил врио губернатора Евгений Первышов в Telegram-канале.
"По уточненной информации, пострадавших семеро - у троих порезы от осколков разбившихся окон, ещё четверо пожаловались на повышенное давление", - написал он.
Первышов отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТамбовская областьПроисшествияЕвгений ПервышовВооруженные силы Украины
 
 
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