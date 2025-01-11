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В Тамбовской области семь человек пострадали при атаке украинских БПЛА

В Тамбовской области семь человек пострадали при атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 11.01.2025

В Тамбовской области семь человек пострадали при атаке украинских БПЛА

Семь человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на жилые дома в Тамбовской области, у них порезы и повышенное давление, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T10:32:00+03:00

2025-01-11T10:32:00+03:00

2025-01-11T10:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

тамбовская область

происшествия

евгений первышов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Семь человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на жилые дома в Тамбовской области, у них порезы и повышенное давление, сообщил врио губернатора Евгений Первышов в Telegram-канале."По уточненной информации, пострадавших семеро - у троих порезы от осколков разбившихся окон, ещё четверо пожаловались на повышенное давление", - написал он.Первышов отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тамбовская область

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Ольга Фомченкова

тамбовская область, происшествия, евгений первышов, вооруженные силы украины