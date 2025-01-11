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В Тамбовской области семь человек пострадали при атаке украинских БПЛА
В Тамбовской области семь человек пострадали при атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 11.01.2025
В Тамбовской области семь человек пострадали при атаке украинских БПЛА
Семь человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на жилые дома в Тамбовской области, у них порезы и повышенное давление, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T10:32:00+03:00
2025-01-11T10:32:00+03:00
2025-01-11T10:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
тамбовская область
происшествия
евгений первышов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Семь человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на жилые дома в Тамбовской области, у них порезы и повышенное давление, сообщил врио губернатора Евгений Первышов в Telegram-канале."По уточненной информации, пострадавших семеро - у троих порезы от осколков разбившихся окон, ещё четверо пожаловались на повышенное давление", - написал он.Первышов отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тамбовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, происшествия, евгений первышов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Происшествия, Евгений Первышов, Вооруженные силы Украины
В Тамбовской области семь человек пострадали при атаке украинских БПЛА
Первышов: 7 человек пострадали из-за атаки украинских БПЛА в Тамбовской области