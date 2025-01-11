https://ria.ru/20250111/bespilotniki-1993223830.html

В Белгородской области сбили несколько БПЛА

В Белгородской области сбили несколько БПЛА - РИА Новости, 11.01.2025

В Белгородской области сбили несколько БПЛА

Несколько БПЛА сбиты над Белгородским районом, в трех частных домовладениях выбиты окна и повреждена кровля, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T05:14:00+03:00

2025-01-11T05:14:00+03:00

2025-01-11T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

белгородская область

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Несколько БПЛА сбиты над Белгородским районом, в трех частных домовладениях выбиты окна и повреждена кровля, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Над Белгородским районом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских беспилотников самолётного типа. Пострадавших нет", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в результате падения обломков беспилотника в посёлке Майский в трёх частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли, также повреждена надворная постройка. "Информация о последствиях уточняется", - добавил он.

https://ria.ru/20250110/gorlovka-1993208252.html

https://ria.ru/20250111/bespilotniki-1993221281.html

белгородский район

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область