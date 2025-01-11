Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области сбили несколько БПЛА - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/bespilotniki-1993223830.html
В Белгородской области сбили несколько БПЛА
В Белгородской области сбили несколько БПЛА - РИА Новости, 11.01.2025
В Белгородской области сбили несколько БПЛА
Несколько БПЛА сбиты над Белгородским районом, в трех частных домовладениях выбиты окна и повреждена кровля, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T05:14:00+03:00
2025-01-11T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Несколько БПЛА сбиты над Белгородским районом, в трех частных домовладениях выбиты окна и повреждена кровля, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Над Белгородским районом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских беспилотников самолётного типа. Пострадавших нет", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в результате падения обломков беспилотника в посёлке Майский в трёх частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли, также повреждена надворная постройка. "Информация о последствиях уточняется", - добавил он.
https://ria.ru/20250110/gorlovka-1993208252.html
https://ria.ru/20250111/bespilotniki-1993221281.html
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_418d08225cc7e5292adce37a230220d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгородской области сбили несколько БПЛА

Гладков: над Белгородским районом сбили несколько БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Несколько БПЛА сбиты над Белгородским районом, в трех частных домовладениях выбиты окна и повреждена кровля, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородским районом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских беспилотников самолётного типа. Пострадавших нет", - написал Гладков.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
ВСУ атаковали Горловку с беспилотника
Вчера, 22:42
Губернатор уточнил, что в результате падения обломков беспилотника в посёлке Майский в трёх частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли, также повреждена надворная постройка.
"Информация о последствиях уточняется", - добавил он.
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Котовске БПЛА врезались в два многоквартирных дома
04:05
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала