https://ria.ru/20250111/bespilotniki-1993223830.html
В Белгородской области сбили несколько БПЛА
В Белгородской области сбили несколько БПЛА - РИА Новости, 11.01.2025
В Белгородской области сбили несколько БПЛА
Несколько БПЛА сбиты над Белгородским районом, в трех частных домовладениях выбиты окна и повреждена кровля, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T05:14:00+03:00
2025-01-11T05:14:00+03:00
2025-01-11T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Несколько БПЛА сбиты над Белгородским районом, в трех частных домовладениях выбиты окна и повреждена кровля, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Над Белгородским районом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских беспилотников самолётного типа. Пострадавших нет", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в результате падения обломков беспилотника в посёлке Майский в трёх частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли, также повреждена надворная постройка. "Информация о последствиях уточняется", - добавил он.
https://ria.ru/20250110/gorlovka-1993208252.html
https://ria.ru/20250111/bespilotniki-1993221281.html
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_418d08225cc7e5292adce37a230220d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгородской области сбили несколько БПЛА
Гладков: над Белгородским районом сбили несколько БПЛА самолетного типа