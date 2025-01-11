ВСУ атаковали 17 населенных пунктов в Белгородской области за сутки
ВСУ атаковали 17 населенных пунктов в 6 муниципалитетах Белгородской области
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия падения обломков БПЛА в одном из частных домов поселка Майский Белгородской области. 11 января 2025
Последствия падения обломков БПЛА в одном из частных домов поселка Майский Белгородской области. 11 января 2025
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БЕЛГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 17 населенных пунктов Белгородской области, три человека пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 10 января. Атакам подверглись шесть муниципалитетов. Было выпущено 44 снаряда, а также зафиксировано 17 атак с использованием беспилотников. За отчётный период повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, объекте связи, автобусе и легковом автомобиле.
"В Белгородском районе посёлки Дубовое, Майский, Малиновка, Политотдельский, сёла Репное, Севрюково, Черемошное и Ясные Зори атакованы с помощью 10 беспилотников, из которых 7 сбиты системой ПВО. В результате вражеских атак дронов ранены три мирных жителя, один из которых — боец самообороны", - написал Гладков.
Он добавил, что в Волоконовском районе два населённых пункта обстреляны тремя боеприпасами и совершена атака одного дрона. Над Белгородом и Валуйским округом системой ПВО сбиты два беспилотника. В Грайворонском округе по четырём населённым пунктам выпущены 17 снарядов.
"В Краснояружском районе по сёлам Графовка и Демидовка в ходе 2 обстрелов выпущено 24 боеприпаса, а также с трёх БПЛА сброшены 4 взрывных устройства", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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