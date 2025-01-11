https://ria.ru/20250111/belgorodskaya-1993245884.html

ВСУ атаковали 17 населенных пунктов в Белгородской области за сутки

ВСУ атаковали 17 населенных пунктов в Белгородской области за сутки - РИА Новости, 11.01.2025

ВСУ атаковали 17 населенных пунктов в Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 17 населенных пунктов Белгородской области, три человека пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T11:48:00+03:00

2025-01-11T11:48:00+03:00

2025-01-11T12:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

происшествия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 17 населенных пунктов Белгородской области, три человека пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 10 января. Атакам подверглись шесть муниципалитетов. Было выпущено 44 снаряда, а также зафиксировано 17 атак с использованием беспилотников. За отчётный период повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, объекте связи, автобусе и легковом автомобиле. "В Белгородском районе посёлки Дубовое, Майский, Малиновка, Политотдельский, сёла Репное, Севрюково, Черемошное и Ясные Зори атакованы с помощью 10 беспилотников, из которых 7 сбиты системой ПВО. В результате вражеских атак дронов ранены три мирных жителя, один из которых — боец самообороны", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе два населённых пункта обстреляны тремя боеприпасами и совершена атака одного дрона. Над Белгородом и Валуйским округом системой ПВО сбиты два беспилотника. В Грайворонском округе по четырём населённым пунктам выпущены 17 снарядов. "В Краснояружском районе по сёлам Графовка и Демидовка в ходе 2 обстрелов выпущено 24 боеприпаса, а также с трёх БПЛА сброшены 4 взрывных устройства", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины