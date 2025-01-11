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ВСУ атаковали 17 населенных пунктов в Белгородской области за сутки - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:48 11.01.2025 (обновлено: 12:43 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/belgorodskaya-1993245884.html
ВСУ атаковали 17 населенных пунктов в Белгородской области за сутки
ВСУ атаковали 17 населенных пунктов в Белгородской области за сутки - РИА Новости, 11.01.2025
ВСУ атаковали 17 населенных пунктов в Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 17 населенных пунктов Белгородской области, три человека пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T11:48:00+03:00
2025-01-11T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
происшествия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 17 населенных пунктов Белгородской области, три человека пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 10 января. Атакам подверглись шесть муниципалитетов. Было выпущено 44 снаряда, а также зафиксировано 17 атак с использованием беспилотников. За отчётный период повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, объекте связи, автобусе и легковом автомобиле. "В Белгородском районе посёлки Дубовое, Майский, Малиновка, Политотдельский, сёла Репное, Севрюково, Черемошное и Ясные Зори атакованы с помощью 10 беспилотников, из которых 7 сбиты системой ПВО. В результате вражеских атак дронов ранены три мирных жителя, один из которых — боец самообороны", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе два населённых пункта обстреляны тремя боеприпасами и совершена атака одного дрона. Над Белгородом и Валуйским округом системой ПВО сбиты два беспилотника. В Грайворонском округе по четырём населённым пунктам выпущены 17 снарядов. "В Краснояружском районе по сёлам Графовка и Демидовка в ходе 2 обстрелов выпущено 24 боеприпаса, а также с трёх БПЛА сброшены 4 взрывных устройства", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html
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белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали 17 населенных пунктов в Белгородской области за сутки

ВСУ атаковали 17 населенных пунктов в 6 муниципалитетах Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия падения обломков БПЛА в одном из частных домов поселка Майский Белгородской области. 11 января 2025
Последствия падения обломков БПЛА в одном из частных домов поселка Майский Белгородской области. 11 января 2025 - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия падения обломков БПЛА в одном из частных домов поселка Майский Белгородской области. 11 января 2025
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БЕЛГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 17 населенных пунктов Белгородской области, три человека пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 10 января. Атакам подверглись шесть муниципалитетов. Было выпущено 44 снаряда, а также зафиксировано 17 атак с использованием беспилотников. За отчётный период повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, объекте связи, автобусе и легковом автомобиле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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Белгородском районе посёлки Дубовое, Майский, Малиновка, Политотдельский, сёла Репное, Севрюково, Черемошное и Ясные Зори атакованы с помощью 10 беспилотников, из которых 7 сбиты системой ПВО. В результате вражеских атак дронов ранены три мирных жителя, один из которых — боец самообороны", - написал Гладков.
Он добавил, что в Волоконовском районе два населённых пункта обстреляны тремя боеприпасами и совершена атака одного дрона. Над Белгородом и Валуйским округом системой ПВО сбиты два беспилотника. В Грайворонском округе по четырём населённым пунктам выпущены 17 снарядов.
"В Краснояружском районе по сёлам Графовка и Демидовка в ходе 2 обстрелов выпущено 24 боеприпаса, а также с трёх БПЛА сброшены 4 взрывных устройства", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районБелгородВячеслав ГладковПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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