Рейтинг@Mail.ru
Умер искусствовед Леонид Бажанов - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:16 11.01.2025 (обновлено: 17:52 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/bazhanov-1993272275.html
Умер искусствовед Леонид Бажанов
Умер искусствовед Леонид Бажанов - РИА Новости, 11.01.2025
Умер искусствовед Леонид Бажанов
Российский искусствовед, специалист по современному искусству Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет, сообщила РИА Новости художник Диана Мачулина. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T17:16:00+03:00
2025-01-11T17:52:00+03:00
культура
леонид бажанов
мгу имени м. в. ломоносова
новости культуры
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993271784_0:156:2035:1301_1920x0_80_0_0_083b35da6f5f54fa4057d196a879ca36.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский искусствовед, специалист по современному искусству Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет, сообщила РИА Новости художник Диана Мачулина."Он был моим коллегой. Мы работали в одном университете последние годы. Мне об этом (смерти Бажанова. — Прим. ред.) сказал наш общий знакомый", — сказала собеседница агентства.По словам Мачулиной, Бажанов был экспериментатором до последнего времени."Люди с возрастом становятся ретроградами, перестают понимать новое, но в нем был такой стержень, который позволял оставаться более здравомыслящим и авангардным, чем молодые люди", — отметила она.Как пишут СМИ, последние полтора месяца искусствовед находился в реанимации.Бажанов родился 27 марта 1945 года. В 1973-м окончил отделение истории искусства исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1986 году основал в Москве творческое объединение "Эрмитаж", в 1991-м — Центр современного искусства (ЦСИ) на Большой Якиманке, а через год создал Государственный центр современного искусства (ГЦСИ). Был член Российской академии художественной критики и российской секции Международной ассоциации художественных критиков (AICA).
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993271784_0:0:2035:1527_1920x0_80_0_0_cdc9775694e4e3ad799dc7598a32f2b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид бажанов, мгу имени м. в. ломоносова, новости культуры, москва
Культура, Леонид Бажанов, МГУ имени М. В. Ломоносова, Новости культуры, Москва
Умер искусствовед Леонид Бажанов

Российский искусствовед Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкЛеонид Бажанов
Леонид Бажанов - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Леонид Бажанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский искусствовед, специалист по современному искусству Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет, сообщила РИА Новости художник Диана Мачулина.
"Он был моим коллегой. Мы работали в одном университете последние годы. Мне об этом (смерти Бажанова. — Прим. ред.) сказал наш общий знакомый", — сказала собеседница агентства.
По словам Мачулиной, Бажанов был экспериментатором до последнего времени.
"Люди с возрастом становятся ретроградами, перестают понимать новое, но в нем был такой стержень, который позволял оставаться более здравомыслящим и авангардным, чем молодые люди", — отметила она.
Как пишут СМИ, последние полтора месяца искусствовед находился в реанимации.
Бажанов родился 27 марта 1945 года. В 1973-м окончил отделение истории искусства исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1986 году основал в Москве творческое объединение "Эрмитаж", в 1991-м — Центр современного искусства (ЦСИ) на Большой Якиманке, а через год создал Государственный центр современного искусства (ГЦСИ). Был член Российской академии художественной критики и российской секции Международной ассоциации художественных критиков (AICA).
 
КультураЛеонид БажановМГУ имени М. В. ЛомоносоваНовости культурыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала