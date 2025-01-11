https://ria.ru/20250111/bazhanov-1993272275.html
Умер искусствовед Леонид Бажанов
Умер искусствовед Леонид Бажанов - РИА Новости, 11.01.2025
Умер искусствовед Леонид Бажанов
Российский искусствовед, специалист по современному искусству Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет, сообщила РИА Новости художник Диана Мачулина. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T17:16:00+03:00
2025-01-11T17:16:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский искусствовед, специалист по современному искусству Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет, сообщила РИА Новости художник Диана Мачулина."Он был моим коллегой. Мы работали в одном университете последние годы. Мне об этом (смерти Бажанова. — Прим. ред.) сказал наш общий знакомый", — сказала собеседница агентства.По словам Мачулиной, Бажанов был экспериментатором до последнего времени."Люди с возрастом становятся ретроградами, перестают понимать новое, но в нем был такой стержень, который позволял оставаться более здравомыслящим и авангардным, чем молодые люди", — отметила она.Как пишут СМИ, последние полтора месяца искусствовед находился в реанимации.Бажанов родился 27 марта 1945 года. В 1973-м окончил отделение истории искусства исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1986 году основал в Москве творческое объединение "Эрмитаж", в 1991-м — Центр современного искусства (ЦСИ) на Большой Якиманке, а через год создал Государственный центр современного искусства (ГЦСИ). Был член Российской академии художественной критики и российской секции Международной ассоциации художественных критиков (AICA).
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РИА Новости
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леонид бажанов, мгу имени м. в. ломоносова, новости культуры, москва
Культура, Леонид Бажанов, МГУ имени М. В. Ломоносова, Новости культуры, Москва
Умер искусствовед Леонид Бажанов
Российский искусствовед Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский искусствовед, специалист по современному искусству Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет, сообщила РИА Новости художник Диана Мачулина.
"Он был моим коллегой. Мы работали в одном университете последние годы. Мне об этом (смерти Бажанова. — Прим. ред.) сказал наш общий знакомый", — сказала собеседница агентства.
По словам Мачулиной, Бажанов был экспериментатором до последнего времени.
"Люди с возрастом становятся ретроградами, перестают понимать новое, но в нем был такой стержень, который позволял оставаться более здравомыслящим и авангардным, чем молодые люди", — отметила она.
Как пишут СМИ, последние полтора месяца искусствовед находился в реанимации.
Бажанов родился 27 марта 1945 года. В 1973-м окончил отделение истории искусства исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
. В 1986 году основал в Москве творческое объединение "Эрмитаж", в 1991-м — Центр современного искусства (ЦСИ) на Большой Якиманке, а через год создал Государственный центр современного искусства (ГЦСИ). Был член Российской академии художественной критики и российской секции Международной ассоциации художественных критиков (AICA).