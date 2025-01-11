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"В состав США": слова Байдена об Украине вызвали у американцев возмущение
"В состав США": слова Байдена об Украине вызвали у американцев возмущение - РИА Новости, 11.01.2025
"В состав США": слова Байдена об Украине вызвали у американцев возмущение
в Калифорнии вызывало гневную реакцию пользователей соцсети X из США. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T19:16:00+03:00
2025-01-11T19:16:00+03:00
2025-01-11T19:16:00+03:00
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лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Заявление Джо Байдена о поддержке Украины на фоне пожаров в Калифорнии вызывало гневную реакцию пользователей соцсети X из США.Уходящий глава Белого дома написал на своей странице, что разговаривал с Владимиром Зеленским и заверил его в росте поддержки Киева со стороны Вашингтона."Украина не входит в состав США. Прекрати отправлять туда деньги", — потребовал Alealefrank."Юг все еще пытается восстановиться после ураганов, Калифорния буквально в огне, и вот, что он пишет", — возмутился Jean Romanik."Население Лос-Анджелеса и близлежащих территорий скажет тебе спасибо", — саркастично отреагировала Jasmin Obrecht."Всего несколько дней и мы больше никогда тебя не услышим", — написал Jupiter Jim."Ты позорище. Нет никаких сомнений в том, что ты войдешь в историю как худший президент за всю историю США", — заявил Hugo Vale."Перестань посылать им деньги. У нас в США есть места, где они нужнее", — обратился Lee Wood."Я десять минут просматривал этот пост и так и не увидел ни одного человека, который поддержал бы отправку большего количества денег на Украину. Ни одного комментария в поддержку", — констатировал Ryo Calisto.В среду пожарная служба Калифорнии сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала в соцсети X ситуацию с пожаром "очень опасной".
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