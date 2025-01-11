https://ria.ru/20250111/balkony-1993292227.html

В орловском селе обрушились балконы жилого дома

В орловском селе обрушились балконы жилого дома - РИА Новости, 11.01.2025

В орловском селе обрушились балконы жилого дома

Шесть балконов жилого трехэтажного многоквартирного дома обрушились в селе Ярище Орловской области в ночь на субботу, никто не пострадал, заведено уголовное... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T22:04:00+03:00

2025-01-11T22:04:00+03:00

2025-01-11T22:04:00+03:00

происшествия

орловская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Шесть балконов жилого трехэтажного многоквартирного дома обрушились в селе Ярище Орловской области в ночь на субботу, никто не пострадал, заведено уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Предварительно установлено, что 11 января 2025 года в ночное время произошло обрушение шести балконов трехэтажного жилого многоквартирного дома в селе Ярище Колпнянского района Орловской области. В результате обрушения никто не пострадал", – говорится в сообщении. По факту обрушения следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Прокуратура региона сообщила, что проводит проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и контролирует соблюдение жилищных прав граждан.

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происшествия, орловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)