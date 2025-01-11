https://ria.ru/20250111/avtomobil-1993234813.html
Минобороны показало уничтожение автомобиля ВСУ с РЭБ в Курской области
Минобороны показало уничтожение автомобиля ВСУ с РЭБ в Курской области - РИА Новости, 11.01.2025
Минобороны показало уничтожение автомобиля ВСУ с РЭБ в Курской области
Минобороны опубликовало видеоролик с Курского направления, запечатлевший уничтожение FPV-дроном автомобиля ВСУ с установленной системой радиоэлектронной борьбы. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T09:52:00+03:00
2025-01-11T09:52:00+03:00
2025-01-11T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993234980_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3c9f44458b776363b15256154fe0b9a.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик с Курского направления, запечатлевший уничтожение FPV-дроном автомобиля ВСУ с установленной системой радиоэлектронной борьбы. "Разведывательными БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" в Курской области был обнаружен автомобиль с установленной системой радиоэлектронной борьбы. Данные обнаруженной цели были оперативно переданы ударным средствам, после чего расчетом FPV-дрона Центра "Рубикон" техника ВСУ была уничтожена", — говорится в релизе. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по автомобилю. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 50 тысяч солдат, около 300 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1965016808.html
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977829073.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993234980_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_45a6fccae01a48387232a207c39d6e36.jpg
Кадры уничтожения в Курской области машины ВСУ с системой РЭБ
Минобороны РФ показало кадры уничтожения в Курской области украинской машины с системой радиоэлектронной борьбы – автомобиль был поражен прямым попаданием FPV-дрона.
2025-01-11T09:52
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало уничтожение автомобиля ВСУ с РЭБ в Курской области
Минобороны показало видео уничтожения FPV-дроном автомобиля ВСУ с системой РЭБ