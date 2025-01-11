https://ria.ru/20250111/avtomobil-1993234813.html

Минобороны показало уничтожение автомобиля ВСУ с РЭБ в Курской области

Минобороны показало уничтожение автомобиля ВСУ с РЭБ в Курской области - РИА Новости, 11.01.2025

Минобороны показало уничтожение автомобиля ВСУ с РЭБ в Курской области

Минобороны опубликовало видеоролик с Курского направления, запечатлевший уничтожение FPV-дроном автомобиля ВСУ с установленной системой радиоэлектронной борьбы. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T09:52:00+03:00

2025-01-11T09:52:00+03:00

2025-01-11T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик с Курского направления, запечатлевший уничтожение FPV-дроном автомобиля ВСУ с установленной системой радиоэлектронной борьбы. "Разведывательными БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" в Курской области был обнаружен автомобиль с установленной системой радиоэлектронной борьбы. Данные обнаруженной цели были оперативно переданы ударным средствам, после чего расчетом FPV-дрона Центра "Рубикон" техника ВСУ была уничтожена", — говорится в релизе. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по автомобилю. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 50 тысяч солдат, около 300 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240808/minoborony-1965016808.html

https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977829073.html

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения в Курской области машины ВСУ с системой РЭБ Минобороны РФ показало кадры уничтожения в Курской области украинской машины с системой радиоэлектронной борьбы – автомобиль был поражен прямым попаданием FPV-дрона. 2025-01-11T09:52 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины