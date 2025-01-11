Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало уничтожение автомобиля ВСУ с РЭБ в Курской области - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 11.01.2025 (обновлено: 12:50 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/avtomobil-1993234813.html
Минобороны показало уничтожение автомобиля ВСУ с РЭБ в Курской области
Минобороны показало уничтожение автомобиля ВСУ с РЭБ в Курской области - РИА Новости, 11.01.2025
Минобороны показало уничтожение автомобиля ВСУ с РЭБ в Курской области
Минобороны опубликовало видеоролик с Курского направления, запечатлевший уничтожение FPV-дроном автомобиля ВСУ с установленной системой радиоэлектронной борьбы. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T09:52:00+03:00
2025-01-11T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993234980_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3c9f44458b776363b15256154fe0b9a.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик с Курского направления, запечатлевший уничтожение FPV-дроном автомобиля ВСУ с установленной системой радиоэлектронной борьбы. "Разведывательными БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" в Курской области был обнаружен автомобиль с установленной системой радиоэлектронной борьбы. Данные обнаруженной цели были оперативно переданы ударным средствам, после чего расчетом FPV-дрона Центра "Рубикон" техника ВСУ была уничтожена", — говорится в релизе. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по автомобилю. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 50 тысяч солдат, около 300 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1965016808.html
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977829073.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения в Курской области машины ВСУ с системой РЭБ
Минобороны РФ показало кадры уничтожения в Курской области украинской машины с системой радиоэлектронной борьбы – автомобиль был поражен прямым попаданием FPV-дрона.
2025-01-11T09:52
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993234980_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_45a6fccae01a48387232a207c39d6e36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало уничтожение автомобиля ВСУ с РЭБ в Курской области

Минобороны показало видео уничтожения FPV-дроном автомобиля ВСУ с системой РЭБ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик с Курского направления, запечатлевший уничтожение FPV-дроном автомобиля ВСУ с установленной системой радиоэлектронной борьбы.
"Разведывательными БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" в Курской области был обнаружен автомобиль с установленной системой радиоэлектронной борьбы. Данные обнаруженной цели были оперативно переданы ударным средствам, после чего расчетом FPV-дрона Центра "Рубикон" техника ВСУ была уничтожена", — говорится в релизе.
Кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Минобороны показало видео уничтожения боевиков ВСУ в Курской области
8 августа 2024, 18:41
Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по автомобилю.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 50 тысяч солдат, около 300 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
Уничтожение двух боевых бронированных машин ВСУ ударным комплексом Иноходец - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ в Курской области
13 октября 2024, 14:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала