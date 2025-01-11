https://ria.ru/20250111/aviabomby-1993242276.html
Рогов рассказал об ударах по позициям ВСУ в Днепропетровской области
Рогов рассказал об ударах по позициям ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.01.2025
Рогов рассказал об ударах по позициям ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска начали широко применять корректируемые авиабомбы по позициям ВСУ в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T11:13:00+03:00
2025-01-11T11:13:00+03:00
2025-01-11T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Российские войска начали широко применять корректируемые авиабомбы по позициям ВСУ в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, на отдельных участках фронта расстояние измеряется в несколько километров, противник спешит в срочном порядке выстроить линию обороны в районе сел Богатырь-Алексеевка в западной части ДНР. "Продвижение нашей армии дало возможность широко применять удары по военным объектам и боевым позициям ВСУ в Днепропетровской области корректируемыми авиабомбами", - сказал Рогов. По его словам, теперь противнику не удастся уйти от возмездия за годы террора и обстрелов Донбасса и новых регионов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Рогов рассказал об ударах по позициям ВСУ в Днепропетровской области
Рогов: ВС РФ бьют корректируемыми авиабомбами по ВСУ в Днепропетровской области