https://ria.ru/20250111/aviabomby-1993242276.html

Рогов рассказал об ударах по позициям ВСУ в Днепропетровской области

Рогов рассказал об ударах по позициям ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.01.2025

Рогов рассказал об ударах по позициям ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска начали широко применять корректируемые авиабомбы по позициям ВСУ в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T11:13:00+03:00

2025-01-11T11:13:00+03:00

2025-01-11T11:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Российские войска начали широко применять корректируемые авиабомбы по позициям ВСУ в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, на отдельных участках фронта расстояние измеряется в несколько километров, противник спешит в срочном порядке выстроить линию обороны в районе сел Богатырь-Алексеевка в западной части ДНР. "Продвижение нашей армии дало возможность широко применять удары по военным объектам и боевым позициям ВСУ в Днепропетровской области корректируемыми авиабомбами", - сказал Рогов. По его словам, теперь противнику не удастся уйти от возмездия за годы террора и обстрелов Донбасса и новых регионов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность