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Рогов рассказал об ударах по позициям ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:13 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/aviabomby-1993242276.html
Рогов рассказал об ударах по позициям ВСУ в Днепропетровской области
Рогов рассказал об ударах по позициям ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.01.2025
Рогов рассказал об ударах по позициям ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска начали широко применять корректируемые авиабомбы по позициям ВСУ в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T11:13:00+03:00
2025-01-11T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Российские войска начали широко применять корректируемые авиабомбы по позициям ВСУ в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, на отдельных участках фронта расстояние измеряется в несколько километров, противник спешит в срочном порядке выстроить линию обороны в районе сел Богатырь-Алексеевка в западной части ДНР. "Продвижение нашей армии дало возможность широко применять удары по военным объектам и боевым позициям ВСУ в Днепропетровской области корректируемыми авиабомбами", - сказал Рогов. По его словам, теперь противнику не удастся уйти от возмездия за годы террора и обстрелов Донбасса и новых регионов.
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днепропетровская область
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днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов рассказал об ударах по позициям ВСУ в Днепропетровской области

Рогов: ВС РФ бьют корректируемыми авиабомбами по ВСУ в Днепропетровской области

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Российские войска начали широко применять корректируемые авиабомбы по позициям ВСУ в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, на отдельных участках фронта расстояние измеряется в несколько километров, противник спешит в срочном порядке выстроить линию обороны в районе сел Богатырь-Алексеевка в западной части ДНР.
«
"Продвижение нашей армии дало возможность широко применять удары по военным объектам и боевым позициям ВСУ в Днепропетровской области корректируемыми авиабомбами", - сказал Рогов.
По его словам, теперь противнику не удастся уйти от возмездия за годы террора и обстрелов Донбасса и новых регионов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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