https://ria.ru/20250111/armeniya-1993252560.html

Еврокомиссия изучит инициативу прозападных сил Армении о присоединении к ЕС

Еврокомиссия изучит инициативу прозападных сил Армении о присоединении к ЕС - РИА Новости, 11.01.2025

Еврокомиссия изучит инициативу прозападных сил Армении о присоединении к ЕС

Еврокомиссия намерена изучить законодательную инициативу прозападных сил Армении о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, а также планирует... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T13:00:00+03:00

2025-01-11T13:00:00+03:00

2025-01-11T13:00:00+03:00

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армения

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еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Еврокомиссия намерена изучить законодательную инициативу прозападных сил Армении о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, а также планирует обсудить ее с Ереваном, сообщила РИА Новости официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер. "Мы проанализируем (законопроект – ред.) и обсудим его с властями Армении", - сказала она. В минувший четверг правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую теперь рассмотрит парламент. В пятницу министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи в Ереване со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Магдаленой Гроно заявил о европейских устремлениях граждан страны, стороны также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего расширения партнерства с учетом возможностей, предоставляемых существующим инструментарием.

https://ria.ru/20250109/peskov-1992926788.html

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в мире, армения, ереван, еврокомиссия, евросоюз