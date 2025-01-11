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Еврокомиссия изучит инициативу прозападных сил Армении о присоединении к ЕС
Еврокомиссия изучит инициативу прозападных сил Армении о присоединении к ЕС - РИА Новости, 11.01.2025
Еврокомиссия изучит инициативу прозападных сил Армении о присоединении к ЕС
Еврокомиссия намерена изучить законодательную инициативу прозападных сил Армении о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, а также планирует... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T13:00:00+03:00
2025-01-11T13:00:00+03:00
2025-01-11T13:00:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Еврокомиссия намерена изучить законодательную инициативу прозападных сил Армении о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, а также планирует обсудить ее с Ереваном, сообщила РИА Новости официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер. "Мы проанализируем (законопроект – ред.) и обсудим его с властями Армении", - сказала она. В минувший четверг правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую теперь рассмотрит парламент. В пятницу министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи в Ереване со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Магдаленой Гроно заявил о европейских устремлениях граждан страны, стороны также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего расширения партнерства с учетом возможностей, предоставляемых существующим инструментарием.
https://ria.ru/20250109/peskov-1992926788.html
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в мире, армения, ереван, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Армения, Ереван, Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссия изучит инициативу прозападных сил Армении о присоединении к ЕС
ЕК обсудит с Ереваном законопроект о присоединении Армении к ЕС