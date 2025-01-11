https://ria.ru/20250111/anapa-1993222266.html
В Анапе при атаке с использованием беспилотников никто не пострадал
В Анапе при атаке с использованием беспилотников никто не пострадал - РИА Новости, 11.01.2025
В Анапе при атаке с использованием беспилотников никто не пострадал
В результате работы ПВО в Анапе прогремели взрывы, пострадавших и разрушений нет, сообщили в мэрии в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T04:37:00+03:00
2025-01-11T04:37:00+03:00
2025-01-11T06:48:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В результате работы ПВО в Анапе прогремели взрывы, пострадавших и разрушений нет, сообщили в мэрии в Telegram-канале.Ранее в субботу власти города рассказали о запуске системы оповещения населения из-за работы противовоздушной обороны."Сегодня после полуночи в результате беспилотной атаки в городе-курорте сработала городская система оповещения, жители получили предупреждающие об опасности смс-сообщения. Были слышны взрывы в результате работы средств ПВО", — говорится в заявлении.Мэрия Анапы уточнила, что пострадавших и разрушений в муниципалитете, по предварительной информации управления гражданской обороны и защиты населения, не зафиксировано, но опасность атаки остается.
https://ria.ru/20250111/bespilotniki-1993221281.html
https://ria.ru/20250111/anapa-1993214351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Анапа, Безопасность
В Анапе при атаке с использованием беспилотников никто не пострадал
Мэрия Анапы сообщила о взрывах от работы систем ПВО