https://ria.ru/20250111/anapa-1993222266.html

В Анапе при атаке с использованием беспилотников никто не пострадал

В Анапе при атаке с использованием беспилотников никто не пострадал - РИА Новости, 11.01.2025

В Анапе при атаке с использованием беспилотников никто не пострадал

В результате работы ПВО в Анапе прогремели взрывы, пострадавших и разрушений нет, сообщили в мэрии в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T04:37:00+03:00

2025-01-11T04:37:00+03:00

2025-01-11T06:48:00+03:00

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анапа

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В результате работы ПВО в Анапе прогремели взрывы, пострадавших и разрушений нет, сообщили в мэрии в Telegram-канале.Ранее в субботу власти города рассказали о запуске системы оповещения населения из-за работы противовоздушной обороны."Сегодня после полуночи в результате беспилотной атаки в городе-курорте сработала городская система оповещения, жители получили предупреждающие об опасности смс-сообщения. Были слышны взрывы в результате работы средств ПВО", — говорится в заявлении.Мэрия Анапы уточнила, что пострадавших и разрушений в муниципалитете, по предварительной информации управления гражданской обороны и защиты населения, не зафиксировано, но опасность атаки остается.

https://ria.ru/20250111/bespilotniki-1993221281.html

https://ria.ru/20250111/anapa-1993214351.html

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анапа, безопасность