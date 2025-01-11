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В Анапе при атаке с использованием беспилотников никто не пострадал - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 11.01.2025 (обновлено: 06:48 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/anapa-1993222266.html
В Анапе при атаке с использованием беспилотников никто не пострадал
В Анапе при атаке с использованием беспилотников никто не пострадал - РИА Новости, 11.01.2025
В Анапе при атаке с использованием беспилотников никто не пострадал
В результате работы ПВО в Анапе прогремели взрывы, пострадавших и разрушений нет, сообщили в мэрии в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T04:37:00+03:00
2025-01-11T06:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
анапа
безопасность
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В результате работы ПВО в Анапе прогремели взрывы, пострадавших и разрушений нет, сообщили в мэрии в Telegram-канале.Ранее в субботу власти города рассказали о запуске системы оповещения населения из-за работы противовоздушной обороны."Сегодня после полуночи в результате беспилотной атаки в городе-курорте сработала городская система оповещения, жители получили предупреждающие об опасности смс-сообщения. Были слышны взрывы в результате работы средств ПВО", — говорится в заявлении.Мэрия Анапы уточнила, что пострадавших и разрушений в муниципалитете, по предварительной информации управления гражданской обороны и защиты населения, не зафиксировано, но опасность атаки остается.
https://ria.ru/20250111/bespilotniki-1993221281.html
https://ria.ru/20250111/anapa-1993214351.html
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анапа, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Анапа, Безопасность
В Анапе при атаке с использованием беспилотников никто не пострадал

Мэрия Анапы сообщила о взрывах от работы систем ПВО

© РИА Новости / Светлана Баева Анапа
Анапа - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Светлана Баева
Анапа. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В результате работы ПВО в Анапе прогремели взрывы, пострадавших и разрушений нет, сообщили в мэрии в Telegram-канале.
Ранее в субботу власти города рассказали о запуске системы оповещения населения из-за работы противовоздушной обороны.
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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"Сегодня после полуночи в результате беспилотной атаки в городе-курорте сработала городская система оповещения, жители получили предупреждающие об опасности смс-сообщения. Были слышны взрывы в результате работы средств ПВО", — говорится в заявлении.
Мэрия Анапы уточнила, что пострадавших и разрушений в муниципалитете, по предварительной информации управления гражданской обороны и защиты населения, не зафиксировано, но опасность атаки остается.
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Специальная военная операция на УкраинеАнапаБезопасность
 
 
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