https://ria.ru/20250111/aeroporty-1993231570.html
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 11.01.2025
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты в 8.30 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T08:55:00+03:00
2025-01-11T08:55:00+03:00
2025-01-11T09:09:00+03:00
казань
нижнекамск
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_0:16:2937:1668_1920x0_80_0_0_10cb7f267f06a68eac0254e5ded764e9.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты в 8.30 мск, сообщила Росавиация.Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов."В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 08:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.
https://ria.ru/20250111/pvo-1993229185.html
казань
нижнекамск
ульяновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_303:0:2635:1749_1920x0_80_0_0_42ca4b9ee0e1c95e5f99b02d167fc90d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, нижнекамск, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Казань, Нижнекамск, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 8:30 сняли ограничения на полеты