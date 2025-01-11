https://ria.ru/20250111/aeroporty-1993231570.html

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 11.01.2025

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты в 8.30 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T08:55:00+03:00

2025-01-11T08:55:00+03:00

2025-01-11T09:09:00+03:00

казань

нижнекамск

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты в 8.30 мск, сообщила Росавиация.Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов."В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 08:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

https://ria.ru/20250111/pvo-1993229185.html

казань

нижнекамск

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

казань, нижнекамск, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия